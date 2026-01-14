Kallskänka
2026-01-14
Non Solo söker kallskänka
Non Solo söker nu en kallskänka som vill bli en del av vårt positiva och drivna team. Vi är ett kreativt företag i ständig utveckling och söker dig som vill vara med och bidra till vår fortsatta resa.Publiceringsdatum2026-01-14Dina arbetsuppgifter
Du arbetar i vårt kök med kallskänksuppgifter och produktion av mat med fokus på kvalitet och goda råvaror. Arbetet sker i team och vissa dagar är tempot högt.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du:
* Har tidigare erfarenhet
* Har en positiv och lösningsorienterad inställning
* Trivs med att arbeta i team
* Är kreativ och har stolthet i ditt yrke
* Trivs i ett varierat arbetstempo och kan ta egna initiativDina personliga egenskaper
Du är glad, engagerad och tycker om att leverera hög kvalitet. Du uppskattar att arbeta med fina råvaror och bidra till ett gott arbetsklimat.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
E-post: info@nonsolobar.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Non Solo AB
(org.nr 559390-6919) Jobbnummer
9682760