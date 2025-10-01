Kallingeskolan söker vikarie till mellanstadiet
2025-10-01
Nu har du chansen att bli en av oss!
Vi arbetar tillsammans med hjärta och kvalitet för att kunna ge bästa möjliga service till Ronneby kommuns invånare. Ronneby ligger vackert mellan hav och skog i mitten av Blekinge. Dessutom har vi bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.
Dina 2500 blivande kollegor är duktiga på att möta framtidens utmaningar och våra invånares ökade förväntningar genom digitalisering, samarbete och ett engagerat ledarskap.
Tillsammans med dig gör vi Ronneby ännu bättre!
Läs om Ronneby kommun via https://bit.ly/ArbetapåRonnebykommunPubliceringsdatum2025-10-01
Vi söker nu en lärare till arbetslag 4 - 6 på Kallingeskolan.
Tjänsten är idag ett vikariat på 80% - 100% under senare delen av höstterminen 2025 och under vårterminen 2026. Det finns goda förhoppningar om att tjänsten kan förlängas eller övergå till en fast anställning.
På Kallingeskolan arbetar vi i möjligaste mån med tvålärarsystem, där två klasslärare delar ansvar för en klass. Tillsammans med din klasslärarkollega och övriga arbetslaget ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera undervisning för att ge våra elever de bästa möjligheter att nå goda resultat.
Du kommer också att vara delaktig i våra övergripande skolutvecklingsprocesser.Kvalifikationer
Lärarexamen och legitimation med behörighet för undervisning är ett krav.
Vi förutsätter att du har för tjänsten adekvat digital kompetens, och ett stort intresse för skolutveckling. Behörighet i SvA samt erfarenhet och kunskap av NPF är meriterande. Du som söker ska vara trygg, stabil och professionell i din yrkesroll, samtidigt som du är flexibel, positiv och har en god samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För att en tillsvidareanställning ska vara aktuell måste du ha lärarlegitimation för undervisning i tjänstens årskurser.
Vi arbetar med löpande urval och kommer att tillsätta tjänsten så fort vi hittat rätt kandidat, ansök därför så snart som möjligt! Vi ser fram emot att höra från dig!
Utdrag ur belastningsregistret är ett lagstadgat krav https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregister.
ÖVRIGT
Tillsättning sker om erforderliga beslut fattas.
Ronneby kommun krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med dig som sökande ber vi dig ansöka via ansökningslänken i annonsen.
En ansökan till Ronneby kommun är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Ronneby kommun, Grundskola Kontakt
TF rektor
Gitte Garnborn gitte.garnborn@edu.ronneby.se 0457- 617315 Jobbnummer
