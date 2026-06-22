Kalkylingenjör Till Framtidsfokuserade Obos!
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Till OBOS söker vi nu dig som vill ta klivet in i rollen som kalkylingenjör! Tycker du det är intressant att jobba med siffror och trivs i en roll med stort ansvarstagande där du får driva ditt arbete självständigt? Då kan denna roll vara något för dig - välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-06-22Om tjänsten
Nu söker vi på Academic Work en kalkylingenjör till OBOS med placering i Myresjö, Jönköping eller Växjö. OBOS är en av Nordens ledande bostadsutvecklare. Den medlemsägda organisationen bygger allt från villor och radhus till lägenheter, med målet att tryggt förverkliga boendedrömmar i både Sverige och Norge. Hos OBOS får du mer än ett jobb – du blir en del av en gemenskap med ett tydligt samhällsuppdrag. OBOS bygger inte bara bostäder, de bygger grannskap, möjligheter och framtid.
Oavsett om du är nyexaminerad byggingenjör eller har gedigen erfarenhet som kalkylingenjör sedan tidigare kommer du kliva in i ett stabilt företag med stora möjligheter att utvecklas och växa. I den här rollen kommer du tillhöra kalkyl- och masterdatagruppen som idag består av ett härligt gäng om 8 medarbetare.Som kalkylingenjör kommer du främst att arbeta mot affärsområdena B2B och Projektutveckling. Du kommer ansvara för att ta fram offert- och projektunika kalkyler baserade på kundritningar, tekniska beskrivningar och företagets produktionsförutsättningar. Du ingår i en arbetsgrupp där var och en ansvarar för sina ärenden och driver sitt arbete självständigt, samtidigt som arbetet genomsyras av ett samarbete kring administrativa uppgifter, förbättringsarbete och utveckling av rutiner. Rollen innebär breda interna kontaktytor, där du bland annat samarbetar med uppdragsledare inom produktionsenheten, affärsutvecklare inom B2B, projektutvecklare inom intern projektverksamhet samt inköpsavdelningen.
För att trivas i rollen tror vi att du är en person som är drivande i ditt eget ansvarsområde och känner dig trygg med att ta egna beslut. Du har en analytisk förmåga och har ett stort intresse för att arbeta med siffror, och har en förståelse för sambandet mellan teknik, produktion och ekonomi. Du tycker om nya utmaningar och har ett stort genomförandefokus när du tar dig an en uppgift. Placeringsort för denna roll är Myresjö, Jönköping eller Växjö.
Du erbjuds
En spännande roll i ett ekonomiskt stabilt företag som vågar satsa på framtiden.
Möjlighet att ta klivet in i en roll där du får ta mycket ansvar, utvecklas och växa.
En stark företagskultur som präglas av samarbete, affärsmässighet och framåtanda.Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär bland annat att ansvara för de ekonomiska beräkningar och tekniska underlag som ligger till grund för OBOS byggprojekt och fabrikens produktion. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara att
Analysera ritningsunderlag och kalkylera interna materialofferter
Sammanställa interna offertunderlag med leveransbeskrivning och tillhörande dokumentation
Samarbeta nära produktion och övriga affärsområden för att säkerställa gränsdragningar och korrekta underlag
Delta i anbudsarbete och tekniska genomgångar
Ta fram kalkyler för ändringar, tillägg och prisjusteringar
Vi söker dig som
Har en ingenjörs- eller YH-examen inom byggnadsteknik eller likvärdigt, alternativt skaffat dig relevanta erfarenheter genom arbetslivserfarenhet.
Har god vana av att läsa ritningar och arbeta i affärssystem.
Har goda kunskaper i Microsoft Excel och övriga Office-paketet.
Har erfarenhet av att arbeta i Bluebeam.
Talar flytande svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av kalkylarbete inom byggbranschen.
Har grundläggande kunskaper i Autodesk Revit.
Kunskaper i kalkylprogrammet Wikells.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Stresstolerant
Ordningsam
Ansvarstagande
Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ECFBCJ". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Gamla Tanneforsvägen 92 (visa karta
)
582 52 LINKÖPING Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9973576