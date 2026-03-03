Kalkylator Tung Anläggning, Örebro
2026-03-03
För rekrytering till väletablerat anläggningsföretag inom tung anläggning i Örebro
Vi söker en erfaren kalkylator som vill ta ansvar för hela anbudsprocessen i stora entreprenader. Här får du möjlighet att arbeta med komplexa projekt, utvecklas professionellt och bidra till företagets fortsatta tillväxt.Publiceringsdatum2026-03-03Om tjänsten
Som kalkylator ansvarar du för hela anbudsprocessen - från första kalkyl till färdigt anbud. Du arbetar nära projektledare och övriga team för att säkerställa att kalkyler och anbud är korrekta, konkurrenskraftiga och genomförbara.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Ta fram och följa upp kalkyler för stora anläggningsprojekt
Driva anbudsprocessen från start till mål
Säkerställa att anbud uppfyller krav enligt AB04/ABT06
Samarbeta med projektledare och andra interna funktioner
Bidra till förbättringar i kalkyl- och anbudsprocessen
Vi söker dig som
Har minst 3 års erfarenhet som kalkylator inom tung anläggning
Är van vid AB04/ABT06
Har förmåga att driva anbudsprocessen självständigt
Har erfarenhet som värderas högre än formell civilingenjörsutbildning
Är strukturerad, analytisk och kommunikativ
Vi erbjuder
Förmånsbil (kan bytas mot högre lön)
6 månaders provanställning med möjlighet till förhandling
Spännande utvecklingsmöjligheter och chans att växa in i ledningsgruppen
Trygghet i ett stort bolag inom Eleda BidCo-koncernen
Placering på kontor i Örebro (flexibel bostadsort)
Placering och start
Kontor: Örebro
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Om rekryteringen
Rekryteringen sker via vårt bolag. Du blir anställd direkt hos vår kund. Urval sker löpande - skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
