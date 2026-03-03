Kalkylator Tung Anläggning, Örebro

Schnell Rekrytering AB / Byggjobb / Örebro
2026-03-03


För rekrytering till väletablerat anläggningsföretag inom tung anläggning i Örebro
Vi söker en erfaren kalkylator som vill ta ansvar för hela anbudsprocessen i stora entreprenader. Här får du möjlighet att arbeta med komplexa projekt, utvecklas professionellt och bidra till företagets fortsatta tillväxt.

Om tjänsten
Som kalkylator ansvarar du för hela anbudsprocessen - från första kalkyl till färdigt anbud. Du arbetar nära projektledare och övriga team för att säkerställa att kalkyler och anbud är korrekta, konkurrenskraftiga och genomförbara.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Ta fram och följa upp kalkyler för stora anläggningsprojekt

Driva anbudsprocessen från start till mål

Säkerställa att anbud uppfyller krav enligt AB04/ABT06

Samarbeta med projektledare och andra interna funktioner

Bidra till förbättringar i kalkyl- och anbudsprocessen

Vi söker dig som
Har minst 3 års erfarenhet som kalkylator inom tung anläggning

Är van vid AB04/ABT06

Har förmåga att driva anbudsprocessen självständigt

Har erfarenhet som värderas högre än formell civilingenjörsutbildning

Är strukturerad, analytisk och kommunikativ

Vi erbjuder
Förmånsbil (kan bytas mot högre lön)

6 månaders provanställning med möjlighet till förhandling

Spännande utvecklingsmöjligheter och chans att växa in i ledningsgruppen

Trygghet i ett stort bolag inom Eleda BidCo-koncernen

Placering på kontor i Örebro (flexibel bostadsort)

Placering och start
Kontor: Örebro

Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse

Om rekryteringen
Rekryteringen sker via vårt bolag. Du blir anställd direkt hos vår kund. Urval sker löpande - skicka in din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Schnell Rekrytering AB (org.nr 559517-3518)

Arbetsplats
Örebro

Jobbnummer
9774768

