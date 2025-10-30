Kalkylator bygg
2025-10-30
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
, Uddevalla
, Halmstad
, Helsingborg
, Västerås
Vem är du?
För att passa i rollen som kalkylator behöver du ha tidigare erfarenheter från byggbranschen, gärna en roll inom produktion som platschef eller arbetsledare, men det är inget krav. Som kalkylator/anbudsingenjör är du delaktig i startskedet. Dina ansvarsområden innefattar bland annat av att besvara inkomna förfrågningar, göra fullständiga och färdiga anbud utifrån förutsättningarna i respektive förfrågan, samarbeta med leverantörer, kunder och kollegor m.m. Du som kalkylator har ett sinne för affärer och du ser kostnadseffektiva lösningar i olika anbud ni ska lämna. Vidare är du kommunikativ och strukturerad i ditt arbete.
Vi söker dig som:
Du har minst fem års dokumenterad erfarenhet från rollen som kalkylator eller motsvarande roll
Har relevant utbildning eller motsvarande erfarenhet inom branschen
Du har kalkylerat både inom offentlig och/eller privata upphandlingar.
Du är i besittning av goda kunskaper inom svenska och engelska, både i tal och skrift
Du besitter goda kunskaper i MS Excel
B-körkort
Anställningsform:
Projektanställning
Tillsvidareanställning
Underkonsult
Vi erbjuder dig:
En trygg anställning där du har en engagerad konsultchef, utvecklingssamtal och friskvårdbidrag mm. Vi satsar även mycket på vår personal och ordnar gemensamma aktiviteter så som frukostar, julmiddagar och konferenser.
Om Bustos Konsulttjänster AB:
Bustos Konsulttjänster AB är ett konsult- och rekryteringsbolag inom bygg, anläggning och infrastruktur. Målet är att ha långsiktiga samarbeten med nöjda och återkommande kunder. För att kunna göra detta på bästa möjliga sätt är vår affärsidé baserad kärnvärdena ÄKTA (Ärlighet, Kompetens, Tillsammans, Anpassningsbar) och dessutom värderar vi kvalité väldigt högt. Detta har lett till att vi är ett snabbt växande företag. Vi får hela tiden in nya förfrågningar inför olika typer av uppdrag inom spännande projekt. För att kunna möjliggöra vår fortsatta tillväxt och strävan efter att bli bättre, söker vi nu dig som vill vara en del av en prestigelös och familjär arbetskultur.
Ansökan Intervjuer och urval sker löpande - så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Vi tar också emot ansökningar från underkonsulter (även F-skatt)
