Kalkylator anläggning
Bustos Konsulttjänster AB / Byggjobb / Stockholm
2026-04-30
Publiceringsdatum2026-04-30Företaget
Kund är mer än bara ett entreprenadföretag det är en arbetsplats där kompetens, laganda och stolthet står i centrum. Med en stark position inom mark- och anläggningsprojekt i Stockholmsregionen driver företaget samhällsviktiga projekt.
Här får du arbeta i ett stabilt och växande bolag med korta beslutsvägar, engagerade kollegor och en kultur där alla bidrar och utvecklas tillsammans. Kund satsar på sina medarbetare, erbjuder varierande projekt och skapar rätt förutsättningar för dig att lyckas.
Vill du vara med och bygga framtidens infrastruktur tillsammans med ett företag som värdesätter kvalitet, ansvar och gemenskap? Då är detta rätt plats för dig.
Vem är du?
För att passa i rollen som kalkylator hos en av våra kunder behöver du ha tidigare erfarenheter från anläggningsbranschen, gärna en roll inom produktion som platschef eller arbetsledare, men det är inget krav. Som kalkylator/anbudsingenjör är du delaktig i startskedet. Dina ansvarsområden innefattar bland annat av att besvara inkomna förfrågningar, göra fullständiga och färdiga anbud utifrån förutsättningarna i respektive förfrågan, samarbeta med leverantörer, kunder och kollegor m.m. Du som kalkylator har ett sinne för affärer och du ser kostnadseffektiva lösningar i olika anbud ni ska lämna. Vidare är du kommunikativ och strukturerad i ditt arbete.
Vi söker dig som:
Du har minst fem års dokumenterad erfarenhet från rollen som kalkylator inom mark, anläggning och/eller infrastruktur eller motsvarande roll
Har relevant utbildning eller motsvarande erfarenhet inom branschen
Du är i besittning av goda kunskaper inom svenska och engelska, både i tal och skrift
Du besitter goda kunskaper i MS Excel
B-körkort
Anställningsform:
Tillsvidareanställning
Vi erbjuder dig:
En trygg anställning där du har en engagerad konsultchef, utvecklingssamtal och friskvårdbidrag mm. Vi satsar även mycket på vår personal och ordnar gemensamma aktiviteter så som frukostar, julmiddagar och konferenser.
Om Bustos Konsulttjänster AB:
Bustos Konsulttjänster AB är ett konsult- och rekryteringsbolag inom bygg, anläggning och infrastruktur. Målet är att ha långsiktiga samarbeten med nöjda och återkommande kunder. För att kunna göra detta på bästa möjliga sätt är vår affärsidé baserad kärnvärdena ÄKTA (Ärlighet, Kompetens, Tillsammans, Anpassningsbar) och dessutom värderar vi kvalité väldigt högt. Detta har lett till att vi är ett snabbt växande företag. Vi får hela tiden in nya förfrågningar inför olika typer av uppdrag inom spännande projekt. För att kunna möjliggöra vår fortsatta tillväxt och strävan efter att bli bättre, söker vi nu dig som vill vara en del av en prestigelös och familjär arbetskultur.
Ansökan Intervjuer och urval sker löpande - så vänta inte med att skicka in din ansökan! För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7666908-1976826". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bustos Konsulttjänster AB
(org.nr 559090-8330), https://bustoskonsulttjanster-1746019372.teamtailor.com
Arenavägen 41 (visa karta
)
121 77 JOHANNESHOV Jobbnummer
9886716