Är du en noggrann och strukturerad person med erfarenhet av att räkna på jobb inom bygg- och VVS-branschen? Vill du vara en viktig del i ett växande team och bidra till vår framgång? Då kan detta vara jobbet för dig!Publiceringsdatum2025-09-01Om företaget
Rörmontering Kristianstad AB är ett installations- och serviceföretag som är verksamma och starkt förankrade i Kristianstadsregionen. Vi startade 1993, har idag 30 anställda och har många års erfarenhet från VVS-branschen med en stor samlad kompetens inom värme, vatten och sanitet. Genom att hela tiden utbilda vår personal säkerställer vi en hög kompetensnivå. Omsättning cirka 60 M SEK.
Vi växer och behöver utöka vårt team med en kalkylator. I denna rekrytering samarbetar vi med Wikan Personal.Arbetsuppgifter
Som kalkylator kommer du att ha en central roll i vårt team och vara ansvarig för att kalkylera material- och arbetskostnader samt upprätta offerter för våra VVS-projekt. Du kommer att arbeta nära våra projektledare och montörer för att säkerställa att våra projekt hålls inom budget och tidsramar. Vidare ansvarar du för att säkerställa att vi håller konkurrensmässiga priser utan att kompromissa med kvaliteten samt för att delta i upphandlingar och förhandlingar med leverantörer. Vi jobbar främst mot kommun och region, fastighetsbolag, industri samt privatpersoner och byggbolag.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Du som söker har några års erfarenhet av liknande roll inom VVS- eller byggbranschen. Du har relevant utbildning eller har anskaffat dig likvärdig erfarenhet genom tidigare arbete. Du är van att räkna på projekt och känner dig trygg i rollen med såväl stora som små projekt. De flesta projekt ligger i spannet 50 000 - 10 miljoner. Du har god datorvana och är van användare av Wikells och Bluebeam eller liknande program.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper! Vi söker dig som är flexibel, positiv och självgående. Du är bra på att ta egna initiativ, samarbeta men trivs även med att arbeta självständigt. I ditt arbetssätt är du effektiv, strukturerad och har förmåga att hantera flera projekt samtidigt.
Information och kontakt
Vi erbjuder en utvecklande tjänst i ett växande företag. Vi har ett positivt arbetsklimat med engagerade kollegor, konkurrensmässig lön och goda förmåner.
Tjänsten är på heltid med placering på vårt kontor i Kristianstad. Tjänsten är en tillsvidareanställning hos Rörmontering Kristianstad med tillträde snarast efter överenskommelse.
Vi använder oss av löpande urval, så ansök redan idag! Du söker tjänsten på www.wikan.se
och sista ansökningsdag är den 22 september 2025. För mer information eller frågor, välkommen att kontakta rekryteringskonsult Johanna Fondell 044-590 65 02.
Välkommen med din ansökan!
Om Wikan Personal
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
