Kaffetorpet söker servispersonal
2026-03-02
Sollidens Slott är Kungafamiljens sommarparadis på Öland. Sollidens slottspark som är unik i sitt slag besöks årligen av ca 70 000 besökare.
Utöver parken arbetar vi även med utställningar, guidningar och evenemang. I Slottsboden erbjuder vi kunderna ett unikt sortiment av presentartiklar.
Vår restaurang Kaffetorpet serverar varm vällagad mat, matiga smörgåsar och sallader. Vi tar vara på skörden från Sollidens trädgårdsodling och arbetar ständigt med att förbättra vårt utbud.
Nu söker vi serveringspersonal till Kaffetorpet säsongen 2026.
Som servitör/servitris på Kaffetorpet arbetar du i kassan, tar emot beställningar och serverar våra gäster. Du fyller på varor, brygger kaffe och ser till att det är ordning och reda i vår restaurang. Du dukar av bord och bär bort disk och ser till att våra gäster trivs.
Vi söker dig som:
• Tycker om att arbeta i högt tempo.
• Vill möta människor och ge den där lilla extra servicen.
• Är stresstålig och samtidigt noggrann.
• Har lätt för att samarbeta.
• Behärskar svenska i tal och skrift och engelska i tal.
Vi söker serveringspersonal till perioderna maj - september ( 5 månader ) samt juni - augusti ( 8 veckor ) Ange i din ansökan vilken period du söker till.
Ansökan med CV, personligt brev och referenser skickas till:ansokan@sollidensslott.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
