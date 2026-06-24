Kafépersonal till Kulturhuset Möbeln
Tierps kommun, Kultur och Fritid / Butikssäljarjobb / Tierp Visa alla butikssäljarjobb i Tierp
2026-06-24
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Tierp är en kommun med en organisation i rätt storlek för dig som vill ha nära till chef, kollegor, politik och kunder. Här finns utrymme för både personlig utveckling och samverkan i organisationen.
Vår kommun erbjuder varierande boendemiljöer, havsnära natur, historia, kultur och god service. Tierp har Stockholm, Uppsala och Gävle inom pendlingsavstånd.
Våra värderingar är viktiga och tillsammans arbetar vi för att förverkliga våra värdeord: respekt, ansvar, kundfokus, mod och framtidstro.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-24Arbetsuppgifter
Kulturhuset Möbelns Kafé drivs av Kultur- och fritid. Vår vision är att bygga upp en mötesplats för gemenskap, omtanke och glädje. Vi söker därför dig som vill vara med på vår fortsatta utvecklingsresa.
Dina arbetsuppgifter kommer bestå sedvanliga Kaféuppgifter, här ingår bland annat att servera och tillreda enklare måltider, kassahantering och kundbemötande. Arbetstiden är främst förlagd till dagtid och tidig kväll.
Löpande intervjuer sker under annonsens gång.
Tillträde 1 september 2026 eller efter överenskommelse.KvalifikationerKvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet från kaféarbete
• HACCP
Vi ser det som meriterande om du:
• Har adekvat utbildning
Som person tror vi du är:
• Serviceinriktad
• Driven och intiativrik
• Har förmågan att hålla lugnet även när det är mycket att göra
• Är kreativ och vill bidra till caféets utveckling
• Kan arbeta både självständigt och i samklang med kollegorna, både inom kaféet och inom Kultur & fritid som helhet.
För att säkerställa trygghet för de barn, brukare och klienter som Tierps kommun ansvarar för krävs att du visar upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-09-01 .
Arbetstid: Schema.
På Tierps kommun sätter vi våra medarbetares välmående i fokus och erbjuder därför ett friskvårdsbidrag på 3 000 kronor, möjligheten att löneväxla för extra semesterdagar, förmånscykel samt andra attraktiva förmåner. Vi strävar även efter att skapa en arbetsplats med rika utvecklingsmöjligheter.
Mångfald är viktigt för oss, och vi ser våra medarbetares olika bakgrunder, erfarenheter, kunskaper och personligheter som en värdefull resurs som berikar vår kommun.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz, måste du kunna visa upp ett giltigt arbetstillstånd eller bekräfta att du är undantagen från kravet. Anställning kan endast ske efter att vi har kontrollerat detta, i enlighet med utlänningsförordningen.
Vi ber dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit. Vänligen skicka inte ansökan via e-post eller i pappersformat. Om du har skyddad identitet, kontakta den rekryterande chefen direkt och skicka inte in din ansökan digitalt.
Vi intervjuar löpande.
Vi avböjer vänligen men bestämt alla erbjudanden om hjälp med annonsering eller rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333107". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tierps Kommun
(org.nr 212000-0266)
815 80 TIERP Arbetsplats
Tierps kommun, Kultur och Fritid Kontakt
Chef Kulturskolan & Kulturhuset Möblen
Fredrik Westergren fredrik.westergren@tierp.se 0293-218508 Jobbnummer
9976058