Kafébiträden
2026-01-08
Publiceringsdatum2026-01-08Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som vill jobba som kafébiträde under vår- och sommarsäsongen 2026. Som kafébiträde blir du delaktig i servicen och utvecklingen av kaféet i nära samarbete med kaféansvarig och övrig personal i byn. Vi söker dig som brinner för att ge bästa service och har stor talang för att skapa en välkomnade atmosfär. Du ska hjälpa till med alla löpande sysslor i kaféet såsom kundbetjäning, ta emot leveranser, disk, städning, tvätt, viss bakning och tillredning av smörgåsar mm.Kvalifikationer
Du bör ha stort intresse för kundservice och gärna för bakning med ekologiska råvaror där säsongens grödor tas tillvara (bär, frukter, grönsaker etc.).
Som person bör du vara ordningsam och tycka det är roligt att ge god service.
Du ska kunna arbeta snabbt utan att kompromissa med kvalitet som ständigt har Stensjös bästa för ögonen.
Du kan jobba både självständigt och intensivt när så krävs, och även samarbeta med övriga kollegor.
Intresse för kulturmiljöer och äldre tiders bak- och mattraditioner är meriterande.
Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav. Övriga språk är meriterande.
B-körkort är ett krav och du ska ha fyllt 18 år
Anställning
Tilias kafé håller öppet under helgerna från vecka 8. Från och med maj håller kaféet öppet onsdag - söndag fram till 30 augusti, därefter helger.
Det är meriterande att du kan arbeta hela sommarsäsongen. Eftersom sommarmånaderna är vår högsäsong ger vi inte längre sammanhängande ledigheter. Arbetet innebär schemalagd arbetstid där helger och helgdagar ingår. Anställningen är en säsongsanställning där timlön utgår.
Ansökan och kontakt
Ansökan med personligt brev, CV och referenser skickas till Linn Engelholm, kaféansvarig i Stensjö by, kafe.stensjo@vitterhetsakademien.se
Frågor besvaras av Linn på 073-023 68 97
Varmt välkommen med din ansökan senast den 15 februari 2026 via angiven mejl, ange "Ansökan kafébiträde" som ämne.
Om Kungl. Vitterhetsakademien
Drottning Lovisa Ulrika instiftade Kungl. Vitterhetsakademien den 20 mars 1753. Akademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien äger och förvaltar kulturfastigheterna Skånelaholms slott i Uppland, Stjernsunds slott i Närke, kulturreservatet Stensjö by i Småland, Borgs by och fornborgen Gråborg på Öland samt Rettigska huset i Stockholm, där även kansliet ligger. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
E-post: kafe.stensjo@vitterhetsakademien.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan kafébiträde". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kgl Vitterhets Historie O Antikvitets Akademien
, http://www.stensjoby.se
Stensjöby 3 (visa karta
)
572 92 OSKARSHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stensjö By Jobbnummer
9674154