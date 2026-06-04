Kablagekonstruktör
NDP IT AB / Maskiningenjörsjobb / Linköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Linköping
2026-06-04
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Vi söker nu en Kablagekonstruktör (Harness Designer) för ett konsultuppdrag hos vår kund inom högteknologisk industri i Linköping. Uppdraget passar dig som har erfarenhet av kablagekonstruktion och vill arbeta i en tekniskt avancerad miljö med nära samarbete mellan flera ingenjörsdiscipliner.
Som konsult blir du en del av ett team som arbetar med utveckling och konstruktion av elektriska system där kvalitet, noggrannhet och samverkan är centrala delar av arbetet.
Om uppdraget
Som kablagekonstruktör ingår du i ett team av konstruktörer som tar fram detaljerade kablageritningar baserade på övergripande tekniska underlag. Rollen innebär ett nära samarbete med system-, mekanik- och mjukvaruingenjörer i projektform.
Arbetsuppgifter inkluderar bland annat
Konstruktion av elscheman
Framtagning av detaljerade kablageritningar
3D-konstruktion i mekaniksystem
Deltagande i kravställning och komponentval
Komponentbeställningar kopplade till kablagelösningar
Arbete i PDM-system
Samverkan med andra teknikområden för att säkerställa välfungerande helhetslösningar
Din Profil
Erfarenhet av kablagekonstruktion
Erfarenhet av elschemakonstruktion
Erfarenhet av 3D-konstruktion i mekaniksystem
Erfarenhet av kravställning och komponentval
Erfarenhet av arbete i PDM-system
Förmåga att arbeta strukturerat i projektform
God samarbetsförmåga och vana att arbeta tvärfunktionellt
Meriterande
Utbildning inom elektronik, elkonstruktion, elteknik eller närliggande område
Utbildning från TUC i Linköping eller motsvarande relevant yrkeshögskoleutbildning
Erfarenhet från tekniskt avancerade utvecklingsmiljöer
Övrig information
Säkerhetsprövning: Befattningen kräver att konsulten genomgår och godkänns enligt gällande säkerhetsskyddsbestämmelser. För vissa befattningar kan krav på visst medborgarskap förekomma. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kablagekonstruktör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NDP IT AB
(org.nr 559359-4830)
582 54 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9948988