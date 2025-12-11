Jurist och dataskyddsombud
Järfälla kommun, Kansli- och överförmyndaravdelningen / Juristjobb / Järfälla Visa alla juristjobb i Järfälla
2025-12-11
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Järfälla kommun, Kansli- och överförmyndaravdelningen i Järfälla
Avdelningen Kansli och överförmyndare är en del av kommunstyrelseförvaltningen och ansvarar bland annat för kommunens ärendeberedning och informationsförvaltning samt kommunens överförmyndarverksamhet. Här ingår nämndadministration, registratur, kommunarkiv, kommunjuridik, dataskydd och informationssäkerhet samt överförmyndarkansliet. Avdelningen består av engagerade medarbetare som arbetar nära kommunens politiska ledning och förvaltningar för att skapa rättssäkra och effektiva processer.
Vi söker nu en jurist med uppdrag som dataskyddsombud till Järfälla kommun. Vill du bidra till rättssäkerhet och integritet i en växande kommun? Hos oss får du ett brett och kvalificerat juridiskt uppdrag med särskilt ansvar för dataskyddsfrågor. Vi söker dig som är både kunnig och pragmatisk, en lösningsorienterad jurist som trivs med att omsätta juridiken i praktiken och skapa värde för verksamheten.Publiceringsdatum2025-12-11Arbetsuppgifter
I rollen som jurist kommer du att ge kvalificerat juridiskt stöd till nämnder, förvaltningar och kommunala bolag. Du ansvarar för dataskyddsombudets uppdrag vilket innebär att övervaka efterlevnaden av GDPR, ge råd och stöd vid konsekvensbedömningar samt fungera som kontaktpunkt mot Integritetsskyddsmyndigheten. Du arbetar också med att granska avtal, yttranden och styrdokument samt att utbilda och informera om juridiska frågor och dataskydd. En viktig del av uppdraget är att delta i utvecklingen av rutiner och processer som stärker rättssäkerhet och informationssäkerhet i kommunen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har juristexamen och erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete, gärna inom offentlig sektor. Du har mycket goda kunskaper i GDPR och dataskyddsjuridik och är trygg i kommunalrätt och angränsande rättsområden. För att lyckas i rollen behöver du vara lösningsorienterad, pedagogisk och ha förmåga att kommunicera komplexa frågor på ett tydligt sätt. Du trivs med att arbeta självständigt men också i nära samarbete med kollegor. Meriterande är erfarenhet från politiskt styrd organisation.
ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation och goda utvecklingsmöjligheter. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C292436". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järfälla kommun
(org.nr 212000-0043) Arbetsplats
Järfälla kommun, Kansli- och överförmyndaravdelningen Kontakt
Kanslichef
Kristofer Duarte kristofer.duarte@jarfalla.se 08-580 285 94 Jobbnummer
9640324