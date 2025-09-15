Jurist
Enheten för juridik och informationsförvaltning söker nu ytterligare jurister som ska förstärka vårt team.
Du kommer att jobba tillsammans med flera olika yrkesgrupper där du kommer att stå för en lösningsfokuserad rättslig inriktning.
Framför oss har vi spännande utmaningar där du kommer att vara en viktig del.

Arbetsuppgifter
I rollen som jurist kommer du att arbeta med att handlägga delningar och remisser samt att fatta beslut om utlämnande av allmän handling. Du stöttar myndighetens olika verksamheter i juridiska frågor, utarbetar förslag till interna styrdokument och myndighetens föreskrifter samt genomför interna utbildningar. Plikt- och prövningsverket genomför omfattande utvecklingsarbete inom digitalisering där tidigare erfarenheter om utvecklingsarbete är värdefullt.
Arbetsorten är Karlstad. Resor i arbetet kan förekomma.Kvalifikationer
Arbetsuppgifterna kräver att du har:
- Avslutad juristexamen eller motsvarande
- Några års erfarenhet från juridiskt arbete inom offentlig sektor
- Goda kunskaper i förvaltningsrätt
- Mycket goda kunskaper i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet från arbete inom totalförsvaret
- Erfarenhet från arbete med beredskapslagstiftning
- Erfarenhet av att arbeta med säkerhetsskyddsklassificerad information
- Kunskaper inom medicinsk rätt
- Kunskaper inom dataskydd
- Erfarenhet av digitalisering och arbete med verksamhetsutveckling
Dina personliga egenskaper
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss och i den här rollen behöver du både kunna samarbeta och vara självgående. Du kommer med idéer och nya angreppssätt, och driver dina uppgifter och processer vidare genom att sätta igång aktiviteter och uppnå resultat. Du har hög integritet och ser till hela verksamhetens bästa i ditt sätt att agera. Du kommunicerar tydligt på svenska och kan förklara saker på enkelt och förståeligt sätt som är anpassat till målgruppen.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som kan komma att inledas med provanställning.
På grund av verksamhetens karaktär kan du inte arbeta hemifrån, men vi hoppas att detta istället kan bidra till en tydligare uppdelning mellan arbete och fritid. Du får möjlighet att träna på arbetstid och ett förmånligt friskvårdsbidrag. Läs mer om vilka förmåner och villkor vi har: Förmåner och villkor - Plikt- och prövningsverket
Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör därför en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.
Vi välkomnar en mångfald av sökande med olika bakgrund och vi ser fram emot din ansökan. För att ansöka till oss behöver du inte skriva ett personligt brev. Vi har istället valt att fokusera på urvalsfrågor och ditt CV för en värderingsfri rekrytering.Om företaget
Vi på Plikt- och prövningsverket arbetar för att göra Sveriges säkrare. Vår huvuduppgift är att mönstra, skriva in till grundutbildningen och registerföra personal i krigsorganisationen. Vi gör också tester och bedömningar åt andra myndigheter, till exempel Polisen och Försvarshögskolan. Kort sagt: vi ser till att rätt personer hamnar på rätt plats i totalförsvaret.
Möt några av våra medarbetare - på vår webbplats hittar du filmer och intervjuer med några av oss! Ersättning
