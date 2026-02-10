Juridisk rådgivare - sommarvikariat
Konsumentverket, Enhet konsument Europa / Administratörsjobb / Karlstad Visa alla administratörsjobb i Karlstad
2026-02-10
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Konsumentverket, Enhet konsument Europa i Karlstad
Som juridisk rådgivare på Konsumentverket får du förtroende att göra nytta för många.
I ditt arbete är du med och skapar en bättre vardag för konsumenter som handlat inom EU. Nu söker vi förstärkning under sommaren på Konsument Europa, som är en del av Konsumentverket och nätverket European Consumer Centres Network (ECC), som har kontor i 29 europeiska länder.
Om jobbet
Du kommer huvudsakligen att ge juridisk information och rådgivning samt att medla mellan konsumenter och näringsidkare när problem uppstår vid gränsöverskridande handel inom EU.
Exempel på arbetsuppgifter:
- Juridisk rådgivning till konsumenter utifrån relevant lagstiftning, i första hand skriftligen men ibland även via telefon.
- Medling mellan konsumenter och företag.
- Handläggning och registrering av ärenden.
- Övrigt förekommande arbetsuppgifter inom myndigheten.
Är du den vi söker?
Du studerar på juristprogrammet och har läst minst tre terminer.
Arbetet utförs såväl skriftligen som per telefon, och engelska är arbetsspråket inom ECC, så det är en förutsättning att du har goda kunskaper i både svenska som engelska. Det är meriterande med erfarenhet av administrativt arbete och ärenderegistrering samt erfarenhet av kundtjänst. Det är bra om du har grundläggande kunskap om konsumenträtt.
Vi förväntar oss att du känner engagemang inför och har en vilja att lösa problem. Du tycker om att hjälpa andra och har en utpräglad servicekänsla. Du är mycket bra på att samarbeta men kan även arbeta självständigt. Du är strukturerad, tar ansvar och driver dina arbetsuppgifter framåt.
Vår arbetsplats
Hos oss har vi tillit till varandras förmåga. Vi lär och utvecklas tillsammans i en prestigelös och omtänksam arbetsmiljö. Du får gärna testa nya vägar i ditt arbete.
Våra värderingar mod, nytta och omtanke är viktiga för oss. Vi värdesätter att vi är olika, det berikar vår verksamhet. Om du vill jobba i en myndighet där vi gemensamt tar ansvar för verksamhet, utveckling och samarbete - då kommer du att trivas hos oss!
Vi har förtroendearbetstid och beroende på verksamhetens förutsättningar har du möjlighet att arbeta delvis på distans. Självklart erbjuder vi friskvårdstid och friskvårdsbidrag.
Om anställningen
Vikariat under perioden juni till augusti med tillträde enligt överenskommelse.
Tjänstgöringsort är Karlstad.
Vill du veta mer?
Läs mer om oss på Konsumentverket https://www.konsumentverket.se/.
Mer information om anställningen får du av enhetschef Karoline Sjölander. Fackliga representanter är Anna Gunnarsson för Saco och Alexander Knapköyen för OFR. Du når samtliga genom att ringa vår växel på telefonnummer 0771-525 525.
Så här söker du!
Ange diarienummer "HR 2026/9" i din ansökan. Välkommen med din ansökan senast den 2 mars 2026. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HR 2026/9". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Konsumentverket
(org.nr 202100-2064) Arbetsplats
Konsumentverket, Enhet konsument Europa Jobbnummer
9734875