Juniora AML-anlaytiker till storbank!
2025-11-06
Vi söker två stycken juniora konsulter för ett uppdrag hos en av våra största banker. Har du en god analytisk, ett stort driv och förmåga att arbeta enligt högt uppsatta mål? Då tror vi att du kan vara den vi söker. Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande.
OM TJÄNSTEN
För en av våra största banker söker vi nu två konsulter för ett uppdrag som AML-analytiker. AML står för Anti-Money Laundering och handlar om arbete för att förhindra penningtvätt och annan typ av finansiell brottslighet. I rollen kommer du att få lära dig att upptäcka potentiella risker kopplat till AML och därefter göra riskbedömningar samt arbeta med transaktionsmonitorering.
Detta är ett konsultuppdrag på 100% där du blir anställd av Academic Work och arbetar på uppdrag hos vår kund som är en större bank. Uppdraget förväntas starta omgående och sträcker sig sedan initialt till slutet av augusti 2026. Du kommer arbeta på plats på kontoret i Sundbyberg tillsammans med dina andra kollegor samt en engagerad teamlead.
För detta uppdrag kommer vi att genomföra en bakgrundskontroll. Vi vill därför att du redan nu beställer hem ett utdrag från polisens hemsida. Klicka här för att beställa hem ett utdrag och välj sedan det utdrag som heter "Kontroll av egna uppgifter". Det är mycket viktigt att du inte öppnar utdraget när det kommer hem utan låt det i stället vara oöppnat tills vi tillsammans öppnar det vid en eventuell avtalsskrivning.
Du erbjuds
• Attraktiv erfarenhet av AML på en av Sveriges största banker
• En engagerad konsultchef från Academic Work som kommer stötta och coacha dig i din fortsatta karriär
Dina arbetsuppgifter
I rollen som AML-analytiker kommer du att arbeta med riskbedömningar och transaktionsmonitorering. Du kommer bland annat att:
• Paketera och sammanställa informationen i överlämningen till verksamhetens specialister
• Säkerställa att all information som krävs för djupgående analys av kunder finns tillgänglig
• Göra uppföljningar av kunder enligt de uppföljningskrav som finns för att kunna identifiera eller utesluta medverkan i penningtvätt eller annan finansiell kriminalitet
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad gymnasieexamen från ett högskoleförberedande program
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
• Har tidigare erfarenhet av administration
Det är starkt meriterande om du:
• Har en avslutad kandidatexamen inom ekonomi, juridik eller liknande
• Har tidigare erfarenhet av KYC/AML och/eller inom bank generelltDina personliga egenskaper
I denna process kommer vi lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Som person tror vi att du har en hög personlig mognad och en god analytisk förmåga. Du har ett stort inre driv, är orädd och tycker om att arbeta resultatfokuserat och målinriktat. Vidare tror vi att du har en bra känsla för att leverera en hög kvalitet samtidigt som du kan arbeta snabbt och effektivt.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
