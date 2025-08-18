Junior VA-projektör till Intec i Falun!
Vill du vara med och forma framtidens hållbara samhällen?
På Intec i Falun får du chansen att göra just det - samtidigt som du utvecklas i en roll där teknik, miljö och samhällsbyggnad möts. Vi söker nu en nyfiken och engagerad VA-projektör som vill växa tillsammans med oss och bidra till smarta, hållbara lösningar för vatten och avlopp.
Om rollen
Som VA-projektör hos oss får du en varierad och utvecklande vardag där du arbetar med:
• Projektering i Civil 3D
• Dagvattenutredningar och ritning av dagvattensystem och VA-system.
• Flödesberäkningar och dimensionering av ledningar.
• Möjlighet att prova på markprojektering för att få en bredare förståelse.
Du kommer att ingå i ett kompetent team där kunskapsdelning och samarbete är centralt.
Om dig
Vi söker dig som har en teknisk utbildning, exempelvis från:
• VVS- och fastighet
• VA/Vatten*Bygg- och anläggning
• Annan ingenjörsutbildning, exempelvis samhällsbyggnad, miljö eller likvärdigt
Vi ser det som meriterande om du tidigare arbetat som rörläggare eller i en roll som kräver ritningsläsning.
Vi ser gärna att du har förkunskaper i CAD (Civil 3D).
Som person är du nyfiken, gillar teknik och vill förstå helheten i ett projekt. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, och har ett intresse för att bidra till hållbara lösningar inom VA och dagvatten.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan ha möjlighet att gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget.
Rekryteringsprocessen
Intervju med Framtiden AB
Referenstagning
Intervju med slutkundPubliceringsdatum2025-08-18Anställningsvillkor
Anställningen inleds med en anställning genom Framtiden AB, med möjlighet till permanent övergång hos kundföretaget efter slutförd konsultperiod.
Vi erbjuder konkurrenskraftiga villkor och en arbetsmiljö där du kan växa och utvecklas.
Välkommen in med din ansökan redan idag! Ersättning
