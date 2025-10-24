Junior Utvecklare - Fullstack
2025-10-24
Vi söker tjänsten på uppdrag av en av våra kunder.
Är du nyexaminerad inom systemutveckling och vill kickstarta din karriär i en spännande och tekniskt stimulerande miljö? Nu söker vi en Junior Fullstack-utvecklare till vår kund i Göteborg som vill växa i rollen och utvecklas tillsammans med erfarna kollegor.
Om rollen
Som Junior Fullstack-utvecklare kommer du att arbeta med både front- och backendutveckling i moderna teknologier. Du blir en del av ett utvecklingsteam som arbetar agilt och nära produktägare och designers för att skapa smarta, användarvänliga digitala lösningar.
Rollen passar dig som är i början av din karriär, brinner för teknik och vill utvecklas inom hela stacken.
Exempel på arbetsuppgifter
Utveckla och underhålla webbapplikationer och interna system
Arbeta med både frontend (ex. React, Vue eller Angular) och backend (ex. Node.js, .NET, Java eller Python)
Samarbeta med teamet för att lösa tekniska utmaningar och förbättra befintliga lösningar
Delta i planering, kodgranskning och testning
Bidra med idéer till nya funktioner och förbättringar
Vi söker dig som
Har en relevant utbildning inom systemutveckling, datateknik eller motsvarande
Har kunskaper inom objektorienterad programmering och webbutveckling
Är nyfiken, engagerad och vill utvecklas i din roll
Har grundläggande förståelse för databaser och API:er
Talar och skriver flytande svenska och engelska
Meriterande
Erfarenhet av ramverk som React, .NET, Java, Python eller Node.js
Kunskap inom molntjänster (Azure, AWS eller GCP)
Erfarenhet från praktik, extrajobb eller projekt under studietiden
Om anställningen
Omfattning: Heltid
Ort: Göteborg
Anställningsform: Tillsvidare, med inledande provanställning
Start: Enligt överenskommelse
Vi erbjuder
En spännande roll i ett teknikdrivet företag
Stöttande kollegor och mentorprogram för nyutexaminerade
Möjlighet till kompetensutveckling och certifieringar
Flexibla arbetstider och hybridmöjligheter Så ansöker du
