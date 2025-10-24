Junior Utvecklare - Fullstack

Hirely AB / Datajobb / Göteborg
2025-10-24


Vi söker tjänsten på uppdrag av en av våra kunder.

Är du nyexaminerad inom systemutveckling och vill kickstarta din karriär i en spännande och tekniskt stimulerande miljö? Nu söker vi en Junior Fullstack-utvecklare till vår kund i Göteborg som vill växa i rollen och utvecklas tillsammans med erfarna kollegor.

Om rollen

Som Junior Fullstack-utvecklare kommer du att arbeta med både front- och backendutveckling i moderna teknologier. Du blir en del av ett utvecklingsteam som arbetar agilt och nära produktägare och designers för att skapa smarta, användarvänliga digitala lösningar.

Rollen passar dig som är i början av din karriär, brinner för teknik och vill utvecklas inom hela stacken.

Exempel på arbetsuppgifter

Utveckla och underhålla webbapplikationer och interna system

Arbeta med både frontend (ex. React, Vue eller Angular) och backend (ex. Node.js, .NET, Java eller Python)

Samarbeta med teamet för att lösa tekniska utmaningar och förbättra befintliga lösningar

Delta i planering, kodgranskning och testning

Bidra med idéer till nya funktioner och förbättringar

Vi söker dig som

Har en relevant utbildning inom systemutveckling, datateknik eller motsvarande

Har kunskaper inom objektorienterad programmering och webbutveckling

Är nyfiken, engagerad och vill utvecklas i din roll

Har grundläggande förståelse för databaser och API:er

Talar och skriver flytande svenska och engelska

Meriterande

Erfarenhet av ramverk som React, .NET, Java, Python eller Node.js

Kunskap inom molntjänster (Azure, AWS eller GCP)

Erfarenhet från praktik, extrajobb eller projekt under studietiden

Om anställningen

Omfattning: Heltid

Ort: Göteborg

Anställningsform: Tillsvidare, med inledande provanställning

Start: Enligt överenskommelse

Vi erbjuder

En spännande roll i ett teknikdrivet företag

Stöttande kollegor och mentorprogram för nyutexaminerade

Möjlighet till kompetensutveckling och certifieringar

Flexibla arbetstider och hybridmöjligheter

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-06
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://meetastudent.com/

Arbetsplats
Talentry

Jobbnummer
9572110

