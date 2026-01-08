Junior utbildare inom fiberteknik till Edugrade
Är du personen som ofta får frågor från kollegor? Gillar du att hjälpa till och att dela med dig av dina kunskaper? Nu har du chansen att vara med och påverka fiberkompetensen på arbetsmarknaden!
Vi hjälper nu Edugrade att hitta en junior utbildare inom fiberteknik. Rollen innebär att utbilda inom allt från grundläggande arbetsmarknadsutbildningar till avancerade kurser för myndigheter och företag. Utöver undervisning får du även vara med och utveckla utbildningen med till exempel videokurser och AI-baserade lösningar. Vi söker dig som har goda fibertekniska kunskaper och vill ta ett nästa steg i karriären! Tjänsten är placerad i Stockholm och innefattar resor.
Edugrade är en del av Hexatronic Group, en koncern som skapar hållbara nätverk över hela världen och erbjuder ledande och högklassiga fiberlösningar för alla tänkbara användningsområden. Edugrade har ett starkt engagemang för att utrusta människor med färdigheter inom olika branscher. De är dedikerade till att förbereda elever och deltagare för ett framgångsrikt yrkesliv.
Detta är en direktrekrytering och vi på Cleverex Bemanning är en rekryteringspartner till Edugrade. Du kommer att bli direktanställd hos Edugrade.
Du erbjuds
• Mentorskap och stöttning för att utvecklas till självständig utbildare
• En viktig roll där teknik och lärande möts
• Arbete i ett dedikerat team med god stöttning och engagemang
• Möjlighet att vara med och påverka kursinnehåll samt digitalisering av utbildningDina arbetsuppgifter
Utbildningarna varierar i längd och riktar sig till deltagare med olika förkunskaper, från nybörjare som ska ta sina första steg i yrket till erfarna tekniker som behöver vidareutbildning eller fördjupning. Som utbildare inom fiberteknik kommer du att:
• Genomföra utbildningar med befintligt kursutbud för yrkeshögskola, arbetsmarknadsutbildning och uppdragsutbildning.
• Skapa och genomföra kundanpassade utbildningar för både nya och erfarna fibertekniker.
• Vara med och utveckla kursupplägg, digitala moment och videobaserat utbildningsmaterial.Profil
• Minst 3 års erfarenhet av praktiskt fibertekniskt arbete
• Djup kunskap inom installationsteknik, mätteknik, förläggning och blåsteknik
• God administrativ förmåga och goda kunskaper i Officepaketet
• Obehindrad svenska i tal och skrift
• B-körkort
Meriterande:
• Certifierad Fibertekniker (CFT) enligt Robust Fiber
• Introducera/handleda nya medarbetare eller kollegor i arbetet
Vi värderar dina personliga egenskaper och kompetenser. Vi söker dig som har en mycket god kommunikativ förmåga. Du gillar att dela med dig av dina kunskaper, har intresse av att arbeta med människor och framförallt viljan till att växa in i rollen som utbildare - med stöd av erfarna kollegor.Övrig information
Omfattning: Heltid
Placering: Stockholm, tjänsten innefattar resor.
Start: Så snart som möjligt
Rekryteringsprocessen hanteras av Cleverex Bemanning och vi ber att alla frågor rörande tjänsten ställs direkt till Gabriella.saume@cleverex.se
.Om företaget
På Cleverex Bemanning arbetar vi med att rekrytera och hyra ut rätt medarbetare till rätt kund. Vårt största fokus ligger på våra kunder, konsulter och kandidater och vårt mål är att du som kandidat ska känna att du hamnat helt rätt!
