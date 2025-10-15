Junior Testingenjör till Axis Communications
Är du i början av din karriär och vill lära dig mer om testning? Vill du bli en del av ett globalt teknikföretag där du får möjlighet att utveckla framtidens säkerhetslösningar? Nu har du chansen - Axis Communications söker en junior testingenjör till sitt team i Lund!
OM AXIS
Axis Communications är en världsledande innovatör inom nätverksbaserade videoövervakningssystem med huvudkontor i Lund. Företaget bidrar till ökad säkerhet för miljontals människor världen över - på flygplatser, universitet, banker, fängelser och inom detaljhandeln.
Kulturen på Axis präglas av hjälpsamhet, ödmjukhet och en stark vilja att utvecklas. På huvudkontoret i Lund arbetar över 2000 personer, och globalt är de fler än 3000. Här finns stora möjligheter att växa - både professionellt och personligt.
OM ROLLEN
Som testingenjör kommer du att arbeta nära ett utvecklingsteam och spela en nyckelroll i att kvalitetssäkra kod och funktioner. Du identifierar buggar och svagheter - en riktig detektivroll! Till en början ansvarar du för att genomföra olika tester, främst automatiserade, men det finns möjligheter att vara med och utveckla egna testlösningar på sikt.
Teamet arbetar med fasta releaser var femte vecka, och du är med och planerar testarbetet för varje period. Du får en dedikerad mentor och bra stöd under din introduktion.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Testplanering: identifiera vad som ska testas och skapa testplaner
• Utföra tester: främst automatiserade, men även manuella tester förekommer
• Dokumentera och analysera testresultat
• Kommunicera resultat och rekommendationer till utvecklingsteamet
VEM SÖKER VI?
Du är nyfiken, noggrann och gillar att lösa problem. Du ger dig inte förrän du hittat roten till problemet. Som person är du kommunikativ och trivs i team där samarbete står i fokus.Publiceringsdatum2025-10-15Kvalifikationer
• Kandidatexamen eller master inom exempelvis datateknik, teknisk fysik, elektronik eller liknande
• Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
• Grundläggande kunskaper i C# och Python
• Intresse för testning och testautomatisering
Meriterande:
• Svenska i tal och skrift
• Erfarenhet av TestStand
• Kunskaper i Jira
• Erfarenhet av cybersäkerhet och hotmodellering
• Tidigare erfarenhet av testning och automatiserade tester
OM FRAMTIDEN
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering och vill göra skillnad i människors liv. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag och finns på sju orter i Sverige.
I denna tjänst börjar du din resa som anställd hos Framtiden, med möjlighet att övergå till anställning direkt hos Axis. Häng med oss på Framtiden - din karriärutveckling är vår prioritet!
Rekryteringsprocessen
1. Telefonintervju
2. Personlighets- och logiktest
3. Intervju med rekryterare
4. Referenstagning
5. Kodtest
6. Intervju hos Axis
VILLKOR
• Start: Omgående, med hänsyn till eventuell uppsägningstid
• Placering: Lund
• Arbetstid: 08:00-17:00, flextid
• Omfattning: Heltid
