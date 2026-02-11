Junior systemutvecklare till Karlstad
Välkommen att ta nästa steg i karriären hos vår kund: ett mindre och familjärt bolag med ett starkt fokus på kundrelationer. Här får du möjlighet att lära av erfarna kollegor i en miljö där varje lösning skapar verkligt värde för kunden.
OM TJÄNSTEN
Vår kunds huvudfokus är systemutveckling och värdebaserade leveranser. Det handlar främst om att automatisera manuella processer hos sina kunder, integrera olika affärssytem och att hitta kundnyttor genom spännande lösningar. Därtill förvaltar, utvecklar och stöttar de också driften av sitt egenutvecklade mjukvarusystem hos framförallt tre av sina huvudkunder. Grundarna är fortfarande operativa i bolaget och stöttar övriga kollegor i teamet som består av 8 seniora systemutvecklare.
Rollen innebär att du arbetar nära kunderna för att förstå deras behov och leverera värdeskapande systemlösningar. Du kommer att vara en nyckelspelare i utvecklingen av affärskritiska system, från förvaltning till ny funktionalitet. Du arbetar på sikt självständigt mot kund, men har alltid kollegor att synka och bolla idéer med.
Du erbjuds
Här erbjuds en stimulerande arbetsmiljö med stora möjligheter till personlig och professionell utveckling. Du får arbeta med erfarna kollegor, flexibla arbetsmöjligheter och en marknadsmässig lön, i nyrenoverade kontor mitt i Karlstad som erbjuder både sociala ytor och lugna arbetsrum.
Dina arbetsuppgifter
• Arbete i framförallt Oracle PL SQL, Microsoft SQL, C# och .NET
• Utveckla och underhålla affärskritiska system
• Designa och implementera lösningar i nära samarbete med kunder
• Automatisera manuella processer hos kunder
• Integrera olika affärssystem för ökad effektivitet
• Ansvara för produktägarskap eller specifika systemfunktioner
• Bidra till att identifiera och leverera kundnytta genom innovativ teknik
VI SÖKER DIG SOM
• Har god kunskap i PL SQL (Oracle database) - alternativt har god erfarenhet av SQL + procedurkod och affärslogik nära databas
• Har avancerad kunskap i svenska och goda kunskaper i engelska
Det är meriterande om du har erfarenhet inom:
• .NET och C#
• SQL-optimering / prestanda
• Batchjobb/schemaläggning
• ETL/data warehouse (t.ex. Oracle ODI)
• Versionshantering av databaskod
• Testning av databaskod
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Du är kommunikativ och relationsorienterad och också nyfiken och lösningsorienterad med fokus på att skapa kundvärde. Du tar ansvar för din del av leveransen och driver kundrelationen och engagerar dig i nya lösningar och förbättringsarbeten.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
