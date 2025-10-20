Junior Systemutvecklare Fullstack - .NET, Azure
Incluso AB / Datajobb / Jönköping Visa alla datajobb i Jönköping
2025-10-20
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Incluso AB i Jönköping
, Värnamo
, Skövde
, Borås
, Vårgårda
eller i hela Sverige
Vi söker en Junior Systemutvecklare Fullstack - .NET, Azure till ett företag i Jönköping. Start är i december, 7 månader tidsbegränsat uppdrag till att börja med.
Teamet utvecklar mjukvaruverktyg för FoU-organisationen och bidrar även med lösningar till produktionen. Teamet arbetar enligt SCRUM-metodik och har tät kontakt med våra stakeholders samt med andra utvecklingsteam inom företaget. De har stor frihet att själva välja den teknik som passar bäst för uppdragen, och de strävar alltid efter att ligga i framkant vad gäller ny teknologi. Teamet är involverade i hela produktlivscykeln - från design och implementation till testning och verifiering. De utvecklar nya produkter samtidigt som de underhåller och vidareutvecklar befintliga lösningar. Vi söker dig som har en högskole- eller civilingenjörsutbildning med inriktning mot C# och .NET, gärna med några års erfarenhet. Du har ett brett tekniskt intresse med fokus på mjukvaruutveckling. Vill du bli en del av ett innovativt team? De letar efter en lagspelare som trivs i en miljö där samarbete och flexibilitet är avgörande för framgång. Hos dem får du möjlighet att ta initiativ, driva utvecklingen framåt och dela med dig av din kompetens. De värdesätter personer som är självgående, inspirerande och gärna tar en mentor- eller ledarroll för att stötta sina kollegor.
Required skills
Erfarenhet av full-stack utveckling i .NET
.NET backend (ASP.NET Core, Blazor)
Azure molntjänster och Azure infrastruktur
Windows Presentation Foundation (WPF)
Goda kunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift
Meriterande erfarenheter:
Automatiserade enhetstester
Unity
MAUI
iOS- och Android-utveckling
Agila arbetsmetoder
Embedded utveckling
För den här tjänsten så krävs det flytande svenska och engelska, både i tal och skrift.
Detta är ett konsultuppdrag på 100% via Incluso i Jönköping. Start är i december 2026, 7 månaders tidsbegränsat uppdrag till att börja med, möjlighet till förlängning efter det.
Vänligen sök med CV och motivering via länken nedan. Vi presenterar kandidater löpande.
Ansvarig rekryterare på Incluso är Emma Hörnsten. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Incluso AB
(org.nr 559002-3213) Arbetsplats
Incluso Kontakt
Emma Hörnsten emma@incluso.se +46 72 453 55 14 Jobbnummer
9565153