Junior Systemutvecklare Fullstack - .NET, Azure

Incluso AB / Datajobb / Jönköping
2025-10-20


Visa alla datajobb i Jönköping, Aneby, Habo, Mullsjö, Vaggeryd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Incluso AB i Jönköping, Värnamo, Skövde, Borås, Vårgårda eller i hela Sverige

Vi söker en Junior Systemutvecklare Fullstack - .NET, Azure till ett företag i Jönköping. Start är i december, 7 månader tidsbegränsat uppdrag till att börja med.
Teamet utvecklar mjukvaruverktyg för FoU-organisationen och bidrar även med lösningar till produktionen. Teamet arbetar enligt SCRUM-metodik och har tät kontakt med våra stakeholders samt med andra utvecklingsteam inom företaget. De har stor frihet att själva välja den teknik som passar bäst för uppdragen, och de strävar alltid efter att ligga i framkant vad gäller ny teknologi. Teamet är involverade i hela produktlivscykeln - från design och implementation till testning och verifiering. De utvecklar nya produkter samtidigt som de underhåller och vidareutvecklar befintliga lösningar. Vi söker dig som har en högskole- eller civilingenjörsutbildning med inriktning mot C# och .NET, gärna med några års erfarenhet. Du har ett brett tekniskt intresse med fokus på mjukvaruutveckling. Vill du bli en del av ett innovativt team? De letar efter en lagspelare som trivs i en miljö där samarbete och flexibilitet är avgörande för framgång. Hos dem får du möjlighet att ta initiativ, driva utvecklingen framåt och dela med dig av din kompetens. De värdesätter personer som är självgående, inspirerande och gärna tar en mentor- eller ledarroll för att stötta sina kollegor.
Required skills
Erfarenhet av full-stack utveckling i .NET
.NET backend (ASP.NET Core, Blazor)
Azure molntjänster och Azure infrastruktur
Windows Presentation Foundation (WPF)
Goda kunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift


Meriterande erfarenheter:
Automatiserade enhetstester
Unity
MAUI
iOS- och Android-utveckling
Agila arbetsmetoder
Embedded utveckling

För den här tjänsten så krävs det flytande svenska och engelska, både i tal och skrift.
Detta är ett konsultuppdrag på 100% via Incluso i Jönköping. Start är i december 2026, 7 månaders tidsbegränsat uppdrag till att börja med, möjlighet till förlängning efter det.
Vänligen sök med CV och motivering via länken nedan. Vi presenterar kandidater löpande.
Ansvarig rekryterare på Incluso är Emma Hörnsten.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Incluso AB (org.nr 559002-3213)

Arbetsplats
Incluso

Kontakt
Emma Hörnsten
emma@incluso.se
+46 72 453 55 14

Jobbnummer
9565153

Prenumerera på jobb från Incluso AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Incluso AB: