Junior Systemutvecklare
Mobilityguard AB / Datajobb / Partille Visa alla datajobb i Partille
2025-09-25
, Göteborg
, Lerum
, Mölndal
, Härryda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mobilityguard AB i Partille
Vi söker en Junior Systemutvecklare som vill ta nästa steg i sin karriär och utvecklas tillsammans med oss. Du behöver inte ha tidigare arbetslivserfarenhet - det viktigaste är att du är nyfiken, villig att lära och har ett stort intresse för systemutveckling. Erfarenhet eller utbildning inom området är meriterande, men inget krav.Publiceringsdatum2025-09-25Arbetsuppgifter
• Delta i utvecklingen av nya och befintliga system
• Samarbeta med seniora utvecklare och lära dig goda arbetssätt
• Skriva och underhålla kod i moderna tekniker och ramverk
• Bidra med idéer och kreativitet i utvecklingsprojekt
• Testa, felsöka och förbättra lösningar
Vi söker dig som
• Har ett genuint intresse för programmering och teknik
• Är nyfiken, driven och vill utvecklas i rollen
• Trivs med att arbeta både självständigt och i team
• Har god problemlösningsförmåga och gillar att lära dig nya saker
• Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande, men inte krav:
• Utbildning inom systemutveckling, IT eller närliggande område
• Kunskap i ett eller flera språk som t.ex. C#, Java, Python, JavaScript eller liknande
• Erfarenhet av databaser eller webbutveckling
• Erfarenhet av AI-utveckling eller maskininlärning
• Erfarenhet av IT-säkerhet
Vi erbjuder
• En utvecklande roll där du får växa i din egen takt
• Introduktion, utbildning och mentorskap från erfarna kollegor
• Spännande projekt i en innovativ miljö
• Möjlighet till karriärutveckling inom företaget
• En arbetsplats som värdesätter gemenskap, kreativitet och nytänkande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-25
E-post: career@mobilityguard.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Junior Systemutvecklare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mobilityguard AB
(org.nr 556641-8108)
Lexbyvägen 22 (visa karta
)
433 31 PARTILLE Arbetsplats
Mobilityguard AB Jobbnummer
9526400