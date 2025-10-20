Junior Supplier Quality Engineer - Karlskrona
Sway Sourcing Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Karlskrona Visa alla maskiningenjörsjobb i Karlskrona
2025-10-20
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sway Sourcing Sweden AB i Karlskrona
, Ronneby
, Kristianstad
, Växjö
, Älmhult
eller i hela Sverige
Vi letar nu efter en Supplier Quality Engineer för ett uppdrag i Karlskrona. I rollen kommer du att arbeta nära många olika parter, både inom organisationen och externt.
Du är analytisk och noggrann i ditt arbete med datainsamling, strukturerad i ditt tillvägagångssätt och har förmågan att hantera komplex information för att sedan dra tydliga slutsatser.Publiceringsdatum2025-10-20Kvalifikationer
Ingenjörsexamen och/eller flerårig erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
Goda språkkunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
Förståelse för inköp och leverantörskvalitetsäkring
Intresse för att hitta förbättringsmöjligheter och lösa problem
Affärsmässighet och ett genuint intresse för affärer
Meriterande erfarenheter
Grundorsaksanalys och hantering av avvikelser
Bedömning av leverantörer
Kännedom om olika tillverkningsprocesser Övrig information
Tjänsten kräver godkänd säkerhetsprövning enligt gällande regler. För vissa säkerhetsklassade tjänster kan särskilt medborgarskap vara ett krav.
Tillträde och ansökan:
Startdatum: 2026-01-01/enligt överenskommelse
Slutdatum: 2026-08-31
Sista ansökningsdagen: 2025-10-24
Ort: Karlskrona
Kontaktperson: 0790 062 711
Urval och intervjuer sker löpande!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden AB
(org.nr 559360-7517) Arbetsplats
Sway Sourcing Kontakt
Isabel Tataje isabel@swaysourcing.com Jobbnummer
9565753