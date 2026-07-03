Junior statiker inom byggnadskonstruktion till Jönköping
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2026-07-03
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Vill du utvecklas som statiker och arbeta med byggnadskonstruktion i tekniskt varierande uppdrag? Hos Sweco i Jönköping får du möjlighet att bygga vidare på din kunskap inom statik, dimensionering och projektering tillsammans med erfarna kollegor.
Varför jobba hos oss i Jönköping?
Som junior statiker inom byggnadskonstruktion hos oss i Jönköping blir du en del av ett erfaret team med bred kompetens inom konstruktion. Här arbetar du nära kollegor som stöttar dig i din utveckling och hjälper dig att successivt växa in i rollen som konsult och konstruktör.
Hos oss på Sweco får du möjlighet att arbeta med uppdrag i olika skeden, från tidiga utredningar och tekniska beräkningar till projektering och framtagning av handlingar. Du kommer att samarbeta både med kollegor i Jönköping och med andra teknikområden inom Sweco.
Vi erbjuder en arbetsmiljö där kunskapsdelning, samarbete och teknisk utveckling är viktiga delar av vardagen. Balansen mellan arbete och fritid är viktig för oss, och vi tror på ett hållbart arbetsliv där du får rätt förutsättningar att utvecklas över tid.
Din framtida roll som junior statiker
Som junior statiker inom byggnadskonstruktion kommer du att arbeta med konstruktion, dimensionering och projektering i uppdrag där noggrannhet, tekniskt intresse och samordning är viktiga delar.
Rollen passar dig som vill utvecklas inom statiska beräkningar, byggnadskonstruktion och digitala projekteringsverktyg. Du får stöd av erfarna kollegor och kommer successivt att ta större ansvar i uppdragen. Arbetet kan exempelvis omfatta beräkningar, modellering, tekniska underlag, ritningar och samordning med andra discipliner.
På Sweco vill vi ge dig som är i början av din karriär rätt stöd för att utvecklas i rollen. Vårt ledarskap bygger på närvaro, tydliga förväntningar och kunskapsdelning, samtidigt som du får möjlighet att ta ansvar i takt med att du växer in i arbetet.
Den vi söker – är det du?
Vi söker dig som vill utvecklas som statiker inom byggnadskonstruktion och som har en stark teknisk grund från din utbildning. Du trivs med konstruktions- och dimensioneringsfrågor och vill arbeta i en konsultroll där samarbete, noggrannhet och teknisk förståelse är centralt.
Vi söker dig som har:
Civilingenjörsexamen inom samhällsbyggnad, med inriktning mot husbyggnads- och anläggningsteknik.
Tagit examen under 2026.
Ett tydligt intresse för statik, byggnadskonstruktion, dimensionering och projektering.
Grundläggande kunskaper i relevanta digitala verktyg, exempelvis Revit, AutoCAD Civil 3D, GIS, IDA ICE, Abaqus och/eller Matlab.
Möjlighet att arbeta från kontoret i Jönköping.
Tillgänglighet för att påbörja anställning under augusti/september 2026.
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet från examensarbete, projektarbete, praktik eller tidigare arbete kopplat till byggnadskonstruktion, statiska beräkningar, projektering, samordning eller tekniska beräkningar.
Som person ser vi att du är strukturerad, ansvarstagande och engagerad. Du tar initiativ, är nyfiken på att lära dig mer och trivs i sammanhang där samarbete och tydlig kommunikation är viktiga delar av arbetet. Du har ett intresse för digitala arbetssätt och vill utvecklas i takt med nya verktyg och teknologier inom konstruktion.Publiceringsdatum2026-07-03Så ansöker du
Med anledning av semesterperioden kan återkopplingen i denna process ta längre tid än vanligt. Vi återkommer till samtliga sökande så snart vi har möjlighet och ber om förståelse för att återkoppling kan dröja under sommaren.
Vi tar inte emot ansökningar via mejl, utan hänvisar samtliga ansökningar till ansökningsformuläret nedan. Vi återkopplar till samtliga sökande efter avslutad rekryteringsprocess.
Varmt välkommen med din ansökan!
Kontakta oss
Vill du höra mer om tjänsten och hur vi jobbar i gruppen i Jönköping? Välkommen att kontakta gruppchef David Eriksson på david.eriksson2@sweco.se
.
Vill du vara med och forma framtiden? Då ser vi fram emot din ansökan!
På Sweco vill vi vara en arbetsplats präglad av mångfald. Vi tror att fler perspektiv breddar vår förmåga att fortsätta nå våra mål och eftersträvar mångfald i våra rekryteringsprocesser.
Sweco planerar och utformar morgondagens hållbara samhällen och städer. Med den samlade kunskapen hos våra 23 000 arkitekter, ingenjörer och andra experter arbetar vi tillsammans med våra kunder för att möjliggöra den gröna omställningen, maximera digitaliseringens potential och stärka Europas konkurrenskraft och resiliens. Sweco är Europas ledande konsultföretag inom arkitektur och teknik med en omsättning på cirka 32 miljarder SEK under 2025. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sweco Sverige AB
(org.nr 556767-9849), https://www.sweco.se/
553 15 JÖNKÖPING Arbetsplats
Sweco AB Jobbnummer
9990767