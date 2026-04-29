Junior Software Engineer till Internationellt Bolag
Friday Väst AB / Datajobb / Malmö Visa alla datajobb i Malmö
2026-04-29
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Friday Väst AB i Malmö
, Lund
, Svedala
, Landskrona
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Vill du vara med och bygga nästa generations globala app i en miljö där du får ta stort eget ansvar och arbeta end-to-end? Här ges möjligheten att vara en del av en spännande transformationsresa, där fokus ligger på innovation, samarbete och kontinuerlig utveckling - både för produkten och för dig som utvecklare.
OM ROLLEN:
Du kommer bli en del av ett team med stark tillväxt och som söker dig som vill vara med och bygga framtidens globala appupplevelse. Rollen passar både en junior profil med rätt driv och en mer erfaren utvecklare som vill arbeta brett och ta större ansvar. Teamet arbetar i en transformationsresa där flera fristående applikationer konsolideras till en enhetlig, skalbar och modern app-plattform. Målet är att skapa en sammanhållen lösning med hög kvalitet och global räckvidd.
I rollen som Software Engineer blir du en central del i utvecklingen av en plattformsoberoende app som skrivs i främst .NET, Android och iOS. Arbetet sträcker sig över hela utvecklingskedjan - från idé och kravställning till implementation, testning och leverans. Det handlar inte om en traditionell "bara-koda"-roll, utan om ett helhetsansvar där individen bidrar i flera delar av processen, inklusive arkitektur, test, DevOps och kontinuerlig förbättring.
Arbetet sker i ett tvärfunktionellt team tillsammans med produktägare, designers och andra utvecklare. Fokus ligger på att:
Leverera nya funktioner
Förbättra befintlig funktionalitet
Säkerställa kvalitet genom testning och leverans
Följa upp och analysera kontinuerligt
VI SÖKER DIG SOM HAR:Högskole- eller civilingenjörsutbildning inom Datateknik eller motsvarande
Erfarenhet av mjukvaruutveckling via arbete, skola eller hobbyprojekt
Förståelse för moderna arbetssätt (CI/CD, Git, automatiserad testning)
Kunskap av agila arbetssätt
Det inte nödvändigt, men meriterande om du har:
Erfarenhet av .NET/C#, Android eller iOS
Erfarenhet av molnplattformar
Kunskap inom appdistribution, monitorering och analys
Erfarenhet från större produktorganisationer
För att trivas i rollen vågar du vara självgående och trygg i att ta egna initiativ, även när vägen framåt inte är helt definierad. Du drivs av att lösa problem, gillar utmaningar och har ett tydligt fokus på att nå mål snarare än att följa detaljerade instruktioner.
Du trivs i en roll där du arbetar över hela utvecklingskedjan och har ett naturligt intresse för att jobba end-to-end - från kravställning och design till implementation, testning och leverans. Du är nyfiken och har en stark vilja att lära dig nya teknologier och områden, snarare än att begränsa dig till en smal specialistroll.
Du är en lagspelare som kommunicerar väl och bidrar till teamets framdrift, samtidigt som du tar ansvar för ditt eget arbete och driver det framåt på ett strukturerat sätt.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer till en början att vara anställd av Friday. Ambitionen från Kunden och vår sida är att du så småningom blir direktanställd hos kunden.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: 1/9-26
Placering: Malmö
Kontaktperson: Daniel Andersson, daniel.andersson@friday.se
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Adelgatan 9 (visa karta
)
211 22 MALMÖ Arbetsplats
Friday AB Kontakt
Senior Consultant Manager
Daniel Andersson daniel.andersson@friday.se +46761718286
9883932