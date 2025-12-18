Junior redovisningskonsult till Centera
Academic Work Sweden AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm
2025-12-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du växa i din roll som ekonom och satsa på en karriär inom redovisning på en byrå där utveckling, gemenskap och balans står i centrum? Centera söker nu en junior redovisningskonsult som vill växa i sin egen takt - tillsammans med ett sammansvetsat team som stöttar varandra och har kul på jobbet. Här tillhör du en prestigelös kultur och en arbetsvardag som präglas av god planering, driv och omtanke. Sök idag då urval sker löpande!
OM TJÄNSTEN
Centera är en redovisningsbyrå som brinner för att skapa trygghet för sina kunder. Med över två decennier i branschen har de byggt upp ett starkt rykte och nära samarbeten - flera kunder har varit med sedan starten. Byråns filosofi är enkel: de tar hand om kundernas ekonomifunktion så att de kan fokusera på sin kärnverksamhet.
Som junior redovisningskonsult får du en tydlig inlärningsprocess innan du blir kundansvarig redovisningskonsult. Du tillhör ett team och arbetar nära en utsedd teamledare. Tillsammans planerar ni veckovis både det löpande arbetet och din utveckling. Du kommer på sikt att ansvara för ett antal mindre bolag som du sköter hela ekonomin på, och samtidigt stötta teamet med löpande redovisning och reskontrahantering i större bolag.
Du erbjuds:
• Prestigelös och samarbetsinriktad kultur - Centera erbjuder en hjälpsam och inkluderande arbetsmiljö där kollegor stöttar varandra och delar med sig av sin kunskap
• Möjlighet till utveckling - Här kommer du få möjligheten att arbeta med en bred kundstock och hantera hela redovisningsprocessen, vilket ger dig möjlighet att växa i din roll och utveckla din kompetens
• Stabil och väletablerad byrå - Med över 20 års erfarenhet och långsiktiga kundrelationer erbjuder Centera en trygg arbetsplats med god struktur och starkt renommé i branschen
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-12-18Dina arbetsuppgifter
I rollen som junior redovisningskonsult kommer du ansvara för kundfakturering, registrering av inbetalningar samt hantering av fakturabelåning, påminnelser och inkasso. Du gör avstämningar av kundreskontra mot både balansräkning och factoringbolag. I leverantörshanteringen arbetar du med fakturor, periodiseringar, utbetalningar och avstämningar. Du tar fram saldorapporter för likvida konton samt kund- och leverantörsreskontra. Vid skatte- och momsrapportering gör du momsavstämningar, kontrollerar sociala avgifter och källskatt samt hanterar periodiska sammanställningar och statistikrapportering. Du stämmer av övriga balansposter, inklusive avskrivningar och bokföringsmoment, gör rimlighetsbedömningar av resultaträkningen och går igenom rapporter med en senior konsult. Slutligen sammanställer du månadsrapporter som skickas till kunder efter granskning av din mentor.
Se nedan vanligt förekommande arbetsuppgifter:
• Fakturering och inbetalningar
• Leverantörshantering
• Saldorapportering
• Skatte- och momsrapportering
• Balansavstämningar
• Resultatgenomgång
• Månadsrapportering
VI SÖKER DIG SOM
• Har en gymnasial utbildning inom ekonomi, gärna kompletterad med YH- eller universitetsstudier
• Har tidigare erfarenhet som ekonomiassistent eller liknande (grunderna inom moms, flöden, lättare månadsavstämningar samt ha koll på reskontra, kundfakturor och leverantörsfakturor)
• Goda kunskaper i Fortnox och Excel
• Talar och skriver flytande på både svenska och engelska
Det är även meriterande om du som söker har tidigare erfarenhet från att ha arbetat på byrå!
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Samarbetsinriktad - Du trivs i en prestigelös miljö där kollegor stöttar varandra
Självgående - Du tar eget ansvar och driver ditt arbete framåt
Serviceinriktad - Du har ett genuint engagemang för kundrelationer
Kvalitetsmedveten - Du har ett öga för detaljer och strävar efter hög kvalitet med en problemlösande ådra
Flexibel & Stresstålig - Du har lätt för att prioritera och hantera flera uppgifter samtidigt
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work. Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Du kan läsa mer om Centera här. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15116388". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9651175