Junior redovisningskonsult till Aspia, Trollhättan
Aspia AB / Redovisningsekonomjobb / Trollhättan Visa alla redovisningsekonomjobb i Trollhättan
2026-03-04
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aspia AB i Trollhättan
, Lidköping
, Göteborg
, Borås
, Falköping
eller i hela Sverige
Är du i början av din karriär och har en utbildning inom ekonomi? Är du nyfiken på redovisning och vill arbeta som redovisningskonsult? Vi söker just nu juniora redovisningskonsulter till vårt kontor i Trollhättan! Hos oss blir du en del av ett glatt och trevligt gäng i ett bolag som värnar om balansen mellan arbete och privatliv. På Aspia får du lära dig redovisningsyrket från grunden, samtidigt som du får en varierande och utvecklande roll. Varmt välkommen med din ansökan!
Mer om rollen:
Som redovisningskonsult på Aspia får du vara med och utveckla våra kunders företagande, samtidigt som du själv växer och utmanas tillsammans med dina kollegor. I rollen som junior redovisningskonsult får du ett omväxlande och självständigt arbete, där du arbetar med olika uppdrag åt våra kunder. På Aspia arbetar vi i team i våra uppdrag och du kommer därmed ha ett nära samarbete med dina kollegor. Tillsammans ser vi till att ge en högkvalitativ leverans till kund!
Som redovisningskonsult hos oss kommer dina arbetsuppgifter främst att bestå av:
- Löpande bokföring
- Upprättande av månadsbokslut
- Månatliga avstämningar
- Rapportering till kund
Hos oss får du lära dig redovisningsyrket från grunden. Vi utmanar dig, stöttar dig och tror på dig!
Vem är du?
Vi söker dig som:
- Studerar/har studerat ekonomi på universitet/högskola, yrkeshögskola eller gymnasiet och kommer ta din examen senast september 2026.
- Vidare ser vi även att du behärskar svenska obehindrat i tal och skrift, samt har goda kunskaper i engelska.
- Det är meriterande om du vid examen uppfyller de teoretiska kunskapskraven för att bli auktoriserad redovisningskonsult (för information, läs mer hos FAR.)
För att trivas och utvecklas i rollen som redovisningskonsult hos oss tror vi att du är en driven person som trivs i en relationsbyggande roll där kundvård, rådgivning och service är i fokus. Du trivs i mötet med kunden och har lätt för att etablera förtroendefulla kontakter och besitter en god kommunikativ förmåga.
Då vi arbetar mycket i team ser vi att det är viktigt att du tycker om att arbeta nära dina kollegor, samt har förmågan att samarbeta med andra. Vidare ser vi även att du har förmågan att arbeta parallellt med flera uppgifter.
Du erbjuds:
Vårt mål på Aspia är att ge dig som medarbetare den bästa tiden i din karriär och vi är måna om balansen mellan privatliv och arbete. Hos oss får du ett arbete med frihet under ansvar och flexibel arbetstid, kollektivavtal och fina förmåner. Vi tycker att det är viktigt att du känner dig stimulerad i din roll och arbetar därför strukturerat med medarbetarsamtal där du sätter mål och planer för din utveckling.
Sist, men inte minst, får du ett härligt gäng kollegor med bred kompetens i ett socialt arbetsklimat!
Praktiskt om tjänsten:
- Tjänsten är på heltid med tillträdesdatum i september 2026. Vi tillämpar sex månaders provanställning.
- Placeringsort: Trollhättan.
Låter det som en intressant tjänst för dig? Då ser vi fram emot din ansökan!
Skicka din ansökan till oss redan idag då vi genomför löpande urval i denna process och tjänsten kan därför komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt med CV och genom att besvara ett par urvalsfrågor direkt i vårt verktyg. Med hänsyn till GDPR tar vi inte emot ansökningar via mejl.
När du har skickat in din ansökan kan du som nästa steg i processen komma att få en inbjudan till att genomföra ett eller flera arbetspsykologiska tester via vår leverantör Alva Labs.
Testerna mäter problemlösningsförmåga och personliga egenskaper/kompetenser. Vi har stor respekt för att det tar både tid och tankekraft att genomföra tester, och vi är därför mycket tacksamma över att du avsätter denna tid. Testerna ger oss möjlighet att arbeta kompetensbaserat genom hela vår rekryteringsprocess för att säkerställa att vi gör en så objektiv och samlad bedömning av din kompetens, erfarenhet och potential att växa i rollen som möjligt.
Varmt välkommen med din ansökan!
Aspia är branschledande inom redovisning, lön, skatt och affärsrelaterad rådgivning. Aspia Sverige ingår i Aspia Group, tillsammans med varumärkena Accountor och Skeppsbron Skatt. Tillsammans är vi inom Aspia Group över 3100 medarbetare på fler än 160 kontor i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Nederländerna och Ukraina.
Aspia är det självklara valet både för dig som söker ditt första jobb och för erfarna experter som vill ta nästa steg i karriären. Hos oss får idéer och individer växa i en inkluderande, rolig och kreativ miljö och det är på Aspia vi vill att du ska ha den bästa tiden i din karriär! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aspia AB
(org.nr 559137-8350), https://aspia.se/ Arbetsplats
Aspia Jobbnummer
9777783