Junior Redovisningsekonom
2025-08-07
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige
Junior Redovisningsekonom - med driv och vilja att utvecklas
Vi söker nu en junior redovisningsekonom som vill ta nästa steg i karriären och växa tillsammans med oss. Hos oss är personliga egenskaper minst lika viktiga som erfarenhet - vi värdesätter särskilt viljan att lära, nyfikenhet och förmågan att snabbt bli självgående.
Om rollen
Som junior redovisningsekonom kommer du att stödja ekonomiavdelningen med löpande bokföring, avstämningar och rapportering. Du får möjlighet att arbeta brett inom redovisning och bygga upp din kompetens i en dynamisk miljö där du tidigt får ansvar och möjlighet att påverka.

Dina arbetsuppgifter
Löpande bokföring och kontering av leverantörs- och kundfakturor
Avstämningar av balanskonton och bank
Hantering av reseräkningar och utlägg
Stöd vid moms- och skattedeklarationer
Kontakt med leverantörer och interna avdelningar
Övriga administrativa uppgifter inom ekonomi

Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi (t.ex. yrkeshögskola eller universitet)
0-2 års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter (praktik räknas)
Grundläggande kunskaper i redovisning och bokföring
Goda kunskaper i Excel och vana vid ekonomisystem (gärna Briljant)
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Vi tror att du är
Noggrann och strukturerad, med en positiv inställning och förmåga att ta eget ansvar. Du är nyfiken, lär dig snabbt och trivs med att arbeta självständigt när det behövs, men uppskattar också samarbete. Din flexibilitet och servicekänsla gör att du lätt hittar lösningar och bidrar till en smidig arbetsvardag.
Vi erbjuder
En arbetsplats med engagerade kollegor, högt i tak och en miljö där du får växa både professionellt och personligt. Här får du snabbt ansvar och möjlighet att vara en viktig del av vårt team.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-06
E-post: aleksandar.vukicevic@pqr.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

PQR Sverige AB
(org.nr 556553-4830)
Klostergatan 13 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Kontakt
Ekonomiansvarig
Aleksandar Vukicevic
aleksandar.vukicevic@pqr.se

Jobbnummer
