Junior Projektledare
2025-08-28
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
, Norrköping
, Linköping
, Motala
, Mjölby
Vi söker nu en projektledare till ett konsultuppdrag hos vår kund i energibranschen. Uppdraget är en spännande möjlighet för dig med några års erfarenhet att ta nästa steg i karriären och arbeta i nära samarbete med projektledningen för att säkerställa framgångsrika projektleveranser.
Om uppdraget
I rollen som projektledare ansvarar du för de kommersiella och finansiella delarna av kundens projekt. Tillsammans med den tekniska projektledaren driver du arbetet för att uppnå lönsamhet, minimera risker och skapa goda kundrelationer.
Arbetet innebär att:
• Vara kommersiell kontakt gentemot kunder, partners och interna intressenter.
• Hantera projektens risker, möjligheter, claim management och kontraktsfrågor.
• Säkerställa uppföljning av kommersiella kontraktskrav, villkor och ekonomiska processer.
• Ansvara för budgetering, kassaflöde, rapportering, försäkringar och finansiella garantier.
Din Profil
• 2-4 års erfarenhet som projektledare inom närliggande område (projektfinansiering, procurement, legal eller trade finance).
• Akademisk examen inom Business Administration eller motsvarande erfarenhet.
• Goda kunskaper i MS Office, erfarenhet av SAP är meriterande.
• Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
Förmåga att arbeta strukturerat, prioritera under tidspress och leverera med hög kvalitet.
Sista dag att ansöka är 2025-09-27
