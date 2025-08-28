Junior Projektledare

NDP IT AB / Datajobb / Finspång
2025-08-28


Vi söker nu en projektledare till ett konsultuppdrag hos vår kund i energibranschen. Uppdraget är en spännande möjlighet för dig med några års erfarenhet att ta nästa steg i karriären och arbeta i nära samarbete med projektledningen för att säkerställa framgångsrika projektleveranser.
Om uppdraget
I rollen som projektledare ansvarar du för de kommersiella och finansiella delarna av kundens projekt. Tillsammans med den tekniska projektledaren driver du arbetet för att uppnå lönsamhet, minimera risker och skapa goda kundrelationer.
Arbetet innebär att:
• Vara kommersiell kontakt gentemot kunder, partners och interna intressenter.
• Hantera projektens risker, möjligheter, claim management och kontraktsfrågor.
• Säkerställa uppföljning av kommersiella kontraktskrav, villkor och ekonomiska processer.
• Ansvara för budgetering, kassaflöde, rapportering, försäkringar och finansiella garantier.
Din Profil
• 2-4 års erfarenhet som projektledare inom närliggande område (projektfinansiering, procurement, legal eller trade finance).
• Akademisk examen inom Business Administration eller motsvarande erfarenhet.
• Goda kunskaper i MS Office, erfarenhet av SAP är meriterande.
• Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
• Förmåga att arbeta strukturerat, prioritera under tidspress och leverera med hög kvalitet.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-27
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Junior projektledare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
NDP IT AB (org.nr 559359-4830)
612 31  FINSPÅNG

Arbetsplats
Siemens

Jobbnummer
9481518

