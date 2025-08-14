Junior projektledare
Randstad AB / Datajobb / Uppsala Visa alla datajobb i Uppsala
2025-08-14
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-14Dina arbetsuppgifter
Vi söker en junior projektledare med fokus på MES (Manufacturing Execution Systems) till vår kund i Uppsala.
Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och jobbar ute hos någon av våra kunder. Du har samma fördelar hos Randstad som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort. Tjänsten kan innebära många kontakter och då är det är viktigt att du har en bra samarbetsförmåga. På Randstad strävar vi efter att erbjuda dig karriärmöjligheter, så att du kan utveckla din kompetens och få ett välfyllt CV. Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss.
Urval sker löpande, vi ser fram emot din ansökan!
Ansvarsområden
Som junior projektledare kommer du att arbeta med implementering och utrullning av MES, samt bidra till utvecklingen av programplaner och affärsfall. Du kommer att vara en viktig del av förändringshanteringsprocessen och säkerställa utmärkt intressenthantering.Kvalifikationer
Universitetsexamen inom ingenjörsvetenskap.
Ledarskapsutbildning (projekt eller linje).
Minst fem års erfarenhet av industriell verksamhet, gärna inom läkemedelsindustrin.
Minst två års erfarenhet av teamledning.
Minst två års erfarenhet av budgetansvar.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska (tyska är meriterande).
Kunskap om GMP, Office-paketet och MS Project.
Vi erbjuder en utmanande roll i en internationell och dynamisk miljö.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
Hourly Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718) Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9458663