Junior projektchef åt kund!
2025-10-31
Vem är du?
I rollen som projektchef kommer du ansvara för att affärer och projekt genomförs framgångsrikt i tid med kvalité och lönsamhet. I rollen ingår en kombination av operativt och strategiskt ledarskap, därav är det viktigt att du är en lagspelare som vet hur man motiverar gruppen mot målet. Vidare har du ett sinne för siffror och affärer, har vana av att kalkylera på projekt och kan upprätta tidplan.
Du kommer att få växa in i din roll, därav är erfarenhet som projektchef inget krav, utan du kan ha bakgrunden som senior entreprenadingenjör eller platschef. Detta är chansen för dig som vill ta nästa steg i din karriär där du får kliva in i en nyckelposition i organisationen där du får samarbeta nära ledningen med affärsplan, strategi och utveckling!
Vi söker dig som:
Besitter minst ca tio (10) års dokumenterad erfarenhet som platschef eller entreprenadingenjör
Relevant utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Har god insyn i tidplan, kalkyl och ledarskapsfärdigheter
Kommunicerar tydligt och väl på svenska och engelska, både i tal och skrift
Körkort B är ett krav
Anställningsform:
Tillsvidareanställning
Vi erbjuder dig:
En trygg anställning där du har en engagerad konsultchef, utvecklingssamtal och friskvårdbidrag mm. Vi satsar även mycket på vår personal och ordnar gemensamma aktiviteter så som frukostar, julmiddagar och konferenser.
Om Bustos Konsulttjänster AB:
Bustos Konsulttjänster AB är ett konsult- och rekryteringsbolag inom bygg, anläggning och infrastruktur. Målet är att ha långsiktiga samarbeten med nöjda och återkommande kunder. För att kunna göra detta på bästa möjliga sätt är vår affärsidé baserad kärnvärdena ÄKTA (Ärlighet, Kompetens, Tillsammans, Anpassningsbar) och dessutom värderar vi kvalité väldigt högt. Detta har lett till att vi är ett snabbt växande företag. Vi får hela tiden in nya förfrågningar inför olika typer av uppdrag inom spännande projekt. För att kunna möjliggöra vår fortsatta tillväxt och strävan efter att bli bättre, söker vi nu dig som vill vara en del av en prestigelös och familjär arbetskultur.
Ansökan Intervjuer och urval sker löpande - så vänta inte med att skicka in din ansökan! För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare.
Vi tar också emot ansökningar från underkonsulter (även F-skatt)
https://www.bustoskonsulttjanster.se/
Elisabeth Alazar elisabeth@bustoskonsult.se 072-878 43 32
