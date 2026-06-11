Junior Produktionsplanerare

NDP IT AB / Maskiningenjörsjobb / Landskrona
2026-06-11


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På uppdrag åt vår kund söker vi nu en produktionsplanerare för kundens produktionsanläggning i Landskrona.
I det här uppdraget kommer du att vara en del av komplex prognostisering, planering och uppföljning av produktion. Detta inkluderar att utveckla och sätta processer och arbetssätt inom produktionsplanering, i gränssnitten mot projektplanering och leveranskedja och även produktionslinjefunktionerna.

Publiceringsdatum
2026-06-11

Dina arbetsuppgifter
Skapa och hantera produktionsplaner för att få hög effektivitet i produktionen.
Följa upp och optimera och justera produktionsplaner.
Samordna med projektledning, produktionsledning, materialförsörjning och logistik.
Analysera och definiera potentiella framtida flaskhalsar i maskinutrustning och mänskliga resurser.
Utveckla och förbättra metoder för produktionsplanering och logistik.

Profil
Vi söker en konsult som har en akademisk utbildning eller motsvarande, men viktigast av allt stort engagemang, god struktur och har en förmåga att se samband i logiska flöden.
Vi ser gärna att du har en högskole-/YH/KY-examen i produktionsplanering eller motsvarande och/eller några års arbetslivserfarenhet från ovan nämnda arbetsuppgifter.
Vi vill att du har en utmärkt kommunikationsförmåga på svenska och engelska.
Meriterande
Arbetslivserfarenhet från liknande roll.
Kunskap/erfarenhet av att arbeta med MPS/ERM och MS Office.
Kunskap/erfarenhet av Lean Production, Six Sigma och/eller WCM.
Erfarenhet av att arbeta med produktion, gärna från större industriföretag.

Uppdraget kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För vissa uppdrag har kunden krav på säkerhetsklassinplacering som kan medföra krav på visst medborgarskap.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Junior Produktionsplanerare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
NDP IT AB (org.nr 559359-4830)
261 35  LANDSKRONA

Arbetsplats
Saab

Jobbnummer
9960431

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