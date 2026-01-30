Junior Processingenjör till AstraZenecas Reningsverk
2026-01-30
QRIOS söker nu en nyfiken och noggrann konsult till ett spännande uppdrag hos AstraZeneca i Södertälje.
Vi söker dig med eftergymnasial teknisk utbildning inom exempelvis kemi, kemiteknik eller VA, som trivs med både praktiskt och administrativt arbete. Du blir en del av Reningsverket och arbetar med provtagning, analyser och kvalitetssäkring av processavloppsvatten - en utvecklande dagtidsroll som passar dig som är nyexaminerad eller tidig i karriären och vill växa i en samhällsviktig verksamhet.Publiceringsdatum2026-01-30Om tjänsten
Inom Reningsverket behandlas det processavloppsvatten som uppkommer vid tillverkning av olika läkemedel inom båda Snäckviken och Gärtuna. Reningsverket ansvarar för drift, underhåll och kvalitetssäkring av det vatten som behandlas.
I arbetsuppgifterna ingår initialt att tillse att provtagning och analyser utförs så att det kan säkerställas att process och drift fungerar optimalt, samt att myndighetskraven kopplat till utsläppsnivåer efterlevs. Över tid kan uppgifter breddas för att täcka ett större område för att avlasta processingenjörer ytterligare, t.ex med administrativa uppgifter, stöd vid utredningar, och/eller processoptimering.
Dagtidstjänst 07:00-15:50. (flexibilitet finns)
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Dagligen samla prover på in- och utgående vatten
• Skicka iväg prover till externt laboratorium
• Utföra analyser (kväve, TOC, fosfor, suspenderande ämnen)
• Mikroskopera för att bevaka den biologiska processen
• Uppföljning/bevakning av begränsningsvärden och utsläppsvillkor
• Skötsel av on-line instrument (löpande underhåll, felsökning, kontakt med leverantörer)
• Utredning av nya delströmmar (laborativt arbete och rapportskrivning)
• Diverse administrativa uppgifter, t.ex. dokumentera resultat, utfärda och uppdatera instruktioner
• Avlasta processingenjörer med olika avgränsade uppgifter
Vem är du?
• Eftergymnasial teknisk utbildning, gärna med inriktning mot VA-branschen (avloppsvattenrening) eller kemi/kemiteknik
• Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för egna arbetsuppgifter
• Noggrann, strukturerad och kvalitetsmedveten med ett analytiskt arbetssätt
• Nyfiken och lösningsorienterad med intresse för både praktiskt och administrativt arbete
• Tillgänglig omgående
Meriterande
• Erfarenhet av laborativt arbete och mikroskopering
• Tjänsten passar även dig som är nyexaminerad eller i början av din karriär. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5568". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Qrios AB
(org.nr 556599-5999), http://www.qrios.se/ Arbetsplats
Qrios Life Science & Engineering AB Kontakt
Hanna Peterson hanna.peterson@qrios.se Jobbnummer
9715459