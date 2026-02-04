Junior Process Engineer/Projektoperatör
Job title: Junior Process Engineer/Projektoperatör
Location: Uppsala, Sweden (Onsite)
På Galdermas Uppsalasite pågår driftsättandet av vår nya fabrik för fullt. Det är en fabrik med hög automationsgrad, den senaste tekniken och digitalisering. I denna fabrik söker vi nu fler medarbetare som kan bidra med sin kunskap och framåtanda för att skapa så optimerade och välfungerande processer och arbetssätt som möjligt.
Om rollen
Vi söker en engagerad och utvecklingsorienterad Junior Process Engineer/Projektoperatör för möjligheten att vara med och påverka och forma sin arbetslinje och processerna från grunden i vår framtidsfabrik och verksamheten man sen kommer att arbeta i.
Här får man chansen att bygga nyttig kunskap och bli en expert på sin utrustning inför att det är dags för reguljär produktion.
Rollen är en anställning som Projektoperatör i grunden med en tillsvidareanställning och lönetillägg som Junior Process Engineer som löper under den tid projektet pågår. När projektet fasas ut övergår anställningen i en roll som Processoperatör.
Rollen är i en nystartad gruppering för produktionsprocesserna formulering, aseptisk vialfyllning och avsyning i projektet med driftsättande av vår nybyggda fabrik och nya produktionslinor. Gruppen består idag utav 5 Junior Process Engineers där vardera medarbetare har primärt fokus på ett av dom tre arbetsområdena formulering, fyllning eller avsyning.
Du kommer vara delaktig i att bygga instruktioner och processer från grunden och vara med och sätta din prägel på vår framtida fabrik.
Arbetet är till en början i oklassad miljö men vid reguljär produktion råder renrumsklass C och D.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
* Vara med vid installation och kvalificering av nya utrustningar.
* Framtagande av ny dokumentation och handhavandet av processerna med fokus på att tänka nytt och förbättra befintliga arbetssätt.
* Vara delaktig i och forma arbetet kring arbetsmiljö och säkra processer.
* Framtagande av digitala batchprotokoll och arbete med MES-systemet PAS-X.
* När projektet fasas ut kommer du att vara en av dem första i arbetsgruppen som utbildar och bygger upp kommande skiftlag och gör dig och din arbetsgrupp redo för kommersiell tillverkning.
Vem söker vi:
* Erfaren inom operatörsarbete i renrumsmiljö.
* Tidigare erfarenhet av att arbeta i projekt.
* Kvalitetsmedveten och kunnig inom GMP och EudraLex volym 4.
* Goda kunskaper i word och excel.
* Van att planera och prioritera ditt arbete för att möta förväntade leveranser och deadlines.
* Erfarenhet av att utbilda praktiskt och teoretiskt inom produktionsprocesser.
* Goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift.
Meriterande:
* Tidigare aseptisk kompetens.
* Kunskap i PAS-X.
* Rollen vi söker är med primärt fokus mot processer i C-klass. Tidigare erfarenhet kring arbete i C-klass är meriterande.
Vi ser gärna att du är en kommunikativ och initiativtagande person som jobbar bra både självständigt och i grupp och som tar stort ägandeskap för sitt arbete.
Varför komma till oss?
Ta den unika chansen att vara med och bygga en fabrik och dess processer från grunden. Var med och bestäm hur processerna ska se ut där du i framtiden kommer att arbeta.
Vi erbjuder
Du kommer att arbeta för en organisation som innefattar mångfald och inkludering och vi tror att vi kommer att leverera bättre resultat genom att spegla perspektiven hos vår mångfaldiga kundbas.
I Uppsala ligger Galdermas globala center för affärsområdet estetik med verksamhet inom produktutveckling, tillverkning och marknadsföring. Här arbetar cirka 600 personer med världsledande produkter som Restylane, Azzalure och Sculptra.
Vi erbjuder dig möjligheten att arbeta i en spännande, internationell miljö där både personlig och professionell utveckling uppmuntras. Hos oss blir du en viktig del av ett globalt och växande företag. Du hittar oss i moderna lokaler utmed vackra Fyrisån, endast 10 minuters cykelväg från Uppsala Centralstation.
Nästa steg
Har vi fångat ditt intresse? Vi välkomnar din ansökan via länken "Apply Now / Ansök nu" redan i dag, dock senast den 29 januari 2025. Urval och intervjuer görs löpande under ansökningstiden, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Om din profil är en matchning kommer vi bjuda in dig till ett första samtal med rekryteraren
Nästa steg är en intervju med anställande chef + eventuell chefskollega på plats hos Galderma
Slutligen genomförs en säkerhetsprövning via vår externa leverantör samt referenstagning innan ett eventuellt erbjudande lämnas
Our people make a difference
At Galderma, you'll work with people who are like you. And people that are different. We value what every member of our team brings. Professionalism, collaboration, and a friendly, supportive ethos is the perfect environment for people to thrive and excel in what they do. Ersättning
