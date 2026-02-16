Junior Mobile Developer!
Friday Väst AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-02-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Friday Väst AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Härryda
eller i hela Sverige
Nu söker vi för kunds räkning en Junior Mobile Developer som vill växa tillsammans med ett innovativt team. Vill du ha en rivstart på din karriär och vill arbeta med en digital produkt som gör verklig skillnad i människors liv? Här får du utvecklas i en miljö där du får ta ansvar, testa idéer och se ditt arbete nå användare! Vi söker dig som tog examen 2025 alt. tar examen nu till sommaren 2026!
OM TJÄNSTEN:
Som Junior Mobile Developer blir du en del av ett tvärfunktionellt team där ni tillsammans tar ansvar för resultatet. Du får vara med och bygga, förbättra och testa funktioner i mobilappen, alltid med användarens bästa i fokus. Du kommer att få stöd av erfarna kollegor samtidigt som kunden uppmuntrar eget initiativ och kontinuerligt lärande i vardagen.
Du får arbeta i en stöttande och inkluderande miljö med kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap. Vi värdesätter samarbete, lärande och en balans mellan fokus och glädje på jobbet. Här får du möjlighet att växa i din roll, arbeta med en produkt som används av många människor och bidra till meningsfulla resultat i en modern och kreativ arbetsmiljö.
VI SÖKER DIG SOM: Har en kandidat/civilingenjörsexamen inom datavetenskap, mjukvaruteknik eller liknande
Har erfarenhet av mjukvaruutveckling, alternativt har byggt egna projekt/appar under studietiden
Har grundläggande kunskaper inom minst en mobilplattform (iOS eller Android)
Kommunicerar obehindrat på engelska
Vidare kommer stort vikt att läggas vid personlig lämplighet. För att du skall passa in och trivas hos vår kund krävs det att du är kommunikativ, kreativ och driven. Du vågar ta för dig och samla information om det är någonting du behöver för att fullfölja ditt arbete på ett kvalitativt sätt. Du kommer gärna med nya idéer och bollar naturligt egna tankar med resten av teamet och kunder.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: Omgående/Enligt överenskommelse
Placering: Göteborg
Kontaktuppgifter: Tuva Sandberg
Lön: Fast månadslön
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326) Arbetsplats
Friday Jobbnummer
9745830