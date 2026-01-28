Junior mekaniker / Utrustningsmekaniker
2026-01-28
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
Junior mekaniker / Utrustningsmekaniker till EMS
• Nya moderna lokaler i Rosersberg
EMS söker nu en junior mekaniker / utrustningsmekaniker till sin verkstad. Under våren flyttar de från Upplands Väsby till helt nya och fräscha lokaler i Rosersberg, vilket innebär en modern arbetsmiljö och goda förutsättningar för dig att utvecklas i rollen.
Hos EMS arbetar du med montering och anpassning av entreprenadmaskiner i ett tekniskt varierande arbete där mekanik, el och hydraulik samverkar.Publiceringsdatum2026-01-28Dina arbetsuppgifter
I rollen som mekaniker kommer du bland annat att arbeta med:
Montering av standard- och extrautrustning på entreprenadmaskiner (mekanik, el och hydraulik)
Montering och kalibrering av tiltrotatorer och styrsystem
Tillverkning av fästelement, inklusive bearbetning, svetsning och målning
Injustering, funktionstest och slutkontroll av färdigproducerade maskiner
Kvalitetssäkring samt initiering av garantiärenden vid produktfel
Dokumentation i form av bilder och information i affärssystem
Rapportering av förbättringsförslag kring artikelstrukturer och monteringsinstruktioner
Diverse gårdsarbete såsom avlastning och förberedelse av maskiner inför leverans
Löpande tidrapportering enligt gällande rutinerKvalifikationer
Vi söker dig som har:
Grundläggande förståelse för mekanik, el och hydraulik
Förmåga att läsa och förstå teknisk dokumentation, exempelvis el- och hydraulscheman
Ett noggrant och kvalitetsmedvetet arbetssätt
God samarbetsförmåga och en positiv inställning
Flexibilitet och förmåga att hantera förändringar och omprioriteringar
God datorvana
Erfarenhet från liknande arbete är meriterande, men vi välkomnar även juniora kandidater med rätt inställning och tekniskt intresse.
Vi erbjuder
Direktanställning hos EMS
Arbete i nya, moderna verkstadslokaler i Rosersberg
En långsiktig roll i ett stabilt och växande bolag
Möjlighet att utvecklas tillsammans med erfarna kollegorSå ansöker du
Tjänsten är en direktanställning hos EMS.
Rekryteringsprocessen hanteras av Prowork Kompetens.
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
