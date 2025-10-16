Junior mediasäljare till Poddhuset
2025-10-16
Poddhuset söker nu två ytterligare säljare. Du kommer att sälja marknadsföring i våra poddar Trygghetspodden och Sverigepodden.
Du är en junior säljare, men har tidigare erfarenhet av försäljning. Du är driven, kan ta egna initiativ, är målmedveten och har en mycket god förmåga att arbeta självständigt.
Poddhuset har skapat ett unikt poddkoncept - Reapods (Reality podcasts). Det innebär att många avsnitt görs ute "i verkligheten". Vilket ger ett mer levande och intressant innehåll. Till det skapas också videotrailers och bilder. Samma sak som görs redaktionellt erbjuder vi också att göra kommersiellt till annonsörerna.
Det här unika sättet att arbeta skapar fler möjligheter till marknadsföring än i andra poddar.
Dessutom kan företag använda detta som en helt ny typ av såväl marknadsförings- som säljverktyg.
Som säljare kan du erbjuda kunderna hela det spektrum av möjligheter som erbjuds genom vårt unika poddkoncept.
Annonsörerna i Trygghetspodden är främst företag och organisationer inom säkerhetsbranschen, IT-säkerhet, liksom försvarsindustrin. Alla tre segment är okänsliga för konjunkturen och har nu mycket goda tider. Sannolikt kommer det att vara så under många år framöver.
Annonsörerna i Sverigepodden är företag och organisationer inom bland annat besöksnäringen och detaljhandeln.
Sammantaget skapar vårt unika poddkoncept och den ekonomiska styrkan hos de potentiella kunderna goda möjligheter till en mycket bra förtjänst.
Poddhuset värdesätter att du kan utvecklas i din yrkesroll. Att du får utbildning/fortbildning inom försäljning kommer därför vara prioriterat.
Ersättningen är helt provisionsbaserad.
Du kommer till en början främst sälja marknadsföring i Trygghetspodden, men efterhand även i Sverigepodden. Poddhuset kommer framåt dessutom att starta fler poddar. Möjlighet att arbeta med dessa kommer också att finnas.
Vi söker dig som:
• är en mycket duktig säljare.
• är mycket duktig på att kommunicera både muntligt och skriftligt på svenska.
• är van att arbeta mot säljmål och drivs av att uppfylla dessa.
• vill utvecklas och hela tiden bli bättre.
• är lika bekväm med att kontakta kunder via telefon eller mejl som att ha digitala respektive fysiska möten.
• tidigare har arbetat med försäljning.
• har god samarbetsförmåga.
• kan arbeta självständigt.
Det är ett plus om, men inte ett krav att du:
• tidigare har arbetat med annonsförsäljning.
• har ett intresse för ljud/video/bild.
• brukar lyssna på poddar och/eller titta mycket på YouTube etc.
• är aktiv i och har en god förståelse för sociala medier.
• har kunskap om sökoptimering
I din ansökan bifogar du CV, där du kan styrka dina meriter. Samt ett personligt brev där du berättar om dina kunskaper och erfarenheter kring det som efterfrågas.
Om du inte har rätt erfarenhet, vänligen sök inte tjänsten.
Ansökningstid: Du kan söka tills tjänsten är tillsatt, men tidig ansökan ger ett försprång. Intervjuer görs löpande.
Start: Snarast efter överenskommelse.
Placering: Sverige.
Ersättning: Provisionsbaserad, enligt överenskommelse.
Om Poddhuset: Information om företaget, liksom alla poddavsnitt, videor och bilder finns här: https://poddhuset.se
Ansökan: skickas till info@poddhuset.se
senast 251130.
Eventuella frågor skickas också till info@poddhuset.se
