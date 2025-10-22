Junior Labbtekniker till Radonova
2025-10-22
Radonova fortsätter att växa och nu söker vi dig som vill utvecklas i rollen som Junior Labbtekniker. Här blir du en del av ett världsledande laboratorium där du får arbeta med avancerad teknik och analyser, ett spännande och meningsfullt arbete där dina insatser faktiskt bidrar till att skydda både människor och miljö. Rollen passar dig som är noggrann, nyfiken och vill växa i en högteknologisk framtidsbransch. Kunskaper i språk som tyska, franska eller spanska är väldigt meriterande, eftersom det underlättar samarbetet med kollegor på olika internationella enheter och gör att du kan bidra ännu mer i teamet. Vi ser fram emot din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Radonova startade 1986 som en liten forskargrupp på fyra personer, mitt i skuggan av Tjernobylolyckan. Idag är företaget en global ledare inom radonmätning, med kunder i över 80 länder och kontor runt om i världen. Från högteknologisk produktion och avancerad analys till forskning, support och digitala lösningar. Radonova erbjuder radonmätning för allt från bostäder och arbetsplatser till större anläggningar och markområden, och gör därmed en konkret skillnad för människors hälsa världen över.
Som junior Labbtekniker på Radonova blir du en del av ett högteknologiskt laboratorium i framkant, där du får arbeta med analys av radon- och cesiumprover, granskning av mätresultat samt bidra till rapportering och kvalitetssäkring enligt väl etablerade standarder. Du blir en del av ett erfaret och engagerat team som tillsammans säkerställer tillförlitliga analyser och hög kvalitet i varje steg. Arbetsuppgifterna varierar med säsongen, under högsäsong ligger fokus på radonanalys i högt tempo, medan lågsäsongen bjuder på mer fördjupat dokumentationsarbete och projekt som utvecklar både dig och verksamheten. Rollen passar dig som är noggrann, initiativtagande och nyfiken på miljö- och strålskyddsarbete, och som trivs i en tekniskt avancerad och meningsfull arbetsmiljö. Du arbetar på Radonovas nyrenoverade huvudkontor i Uppsala, där du får omkring 25 kunniga kollegor som delar ditt engagemang för kvalitet och hållbarhet.
Det här är en direktrekrytering, vilket innebär att du blir anställd direkt hos Radonova. Academic Work ansvarar för hela rekryteringsprocessen och finns med som stöd från ansökan till anställning.
Du erbjuds
• Goda utvecklingsmöjligheter hos en världsledande och nytänkande organisation
• En kultur som genomsyras av sammanhållning och härlig stämning
• Chansen att bidra till meningsfullt arbete som skyddar både människor och miljö
Dina arbetsuppgifter
Som junior Labbtekniker får du en varierad vardag där du bland annat:
• Arbetar med analys av radon och cesium
• Hantera inkommande mätutrustning (radondosor) och granska resultat
• Upprättar rapporter och dokumentation
• Har viss kundkontakt, ofta via mail
• Utför dagliga kontroller och driftsäkrar mätinstrument
• Bidrar till spännande projekt, t.ex. cesiummätning i livsmedel
• Är en internresurs för tekniska frågor från kundtjänst
VI SÖKER DIG SOM
• Har en eftergymnasial utbildning inom kemi, fysik, biologi eller liknande
• Är på jakt efter ditt första arbete efter studierna och vill växa tillsammans med Radonova
• Har mycket god datorvana och lätt för att sätt dig in i nya tekniska system
• Är mycket bekväm med Excel och andra program inom Office 365
• Har en självlärande inställning med stark vilja att utvecklas vidare inom digitala verktyg
• Nyfiken på nya teknologier och förmåga att arbeta modernt, exempelvis genom att använda AI-verktyg för idéutveckling och effektivisering av arbetet
• Är mycket bekväm med svenska och engelska i både tal och skrift då det krävs för att kunna utföra arbetet
Det är väldigt meriterande om du:
• Är mycket bekväm med tyska, franska eller spanska i både tal och skrift
Och viktigast av allt, din personlighet:
• Social och samarbetsinriktad - har lätt för att skapa kontakt med andra och trivs med att arbeta i team
• Initiativrik och lösningsorienterad - arbetar självständigt och driver arbetet framåt genom att identifiera och lösa problem
• Anpassningsbar och nyfiken - har lätt för att ta till sig ny kunskap och hantera förändringar på ett positivt sätt
Övrig information
• Start: Enligt ök
• Omfattning: Heltid, kontorstider
• Placering: Fyrislund, Uppsala
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Läs mer om hur Radonova presenterar sig på deras hemsida - HÄR! Ersättning
