Junior Key Account Manager
EQuality Rekrytering & Interim AB / Säljarjobb / Malmö
2026-04-20
Midsona är nu på jakt efter en junior Key Account Manager som ska utveckla omsättning, lönsamhet och bygga relationer hos sina ansvariga kunder. I rollen får du arbeta med hela Midsonas sortiment inom hälsa och välbefinnande med eget kundansvar, med fokus på New Business, Lidl, Servicehandeln samt grossister. Du kommer även få möjligheten att lära dig av erfarna Key Account Managers.
Midsona är ett företag i framkant med hälsosamma produkter. Huvudkontoret för koncernen ligger vid Dockplatsen, i centrala Malmö. Företagets vision är att bli en av de ledande aktörerna i Europa inom hälsa- och välbefinnande och du känner igen flera av företagets varumärken, ex. Friggs, Kung Markatta, Gainomax och Swebar och numera också Risenta.
Om rollen
I rollen som junior Key Account Manager kommer du att ansvara för dina egna kunder och arbeta mot att omsättning och resultatmål uppnås. Du ansvarar för tillverkning, genomföring och uppföljning av kundplaner och försäljnings- och kostnadsbudgetar, optimering av kampanjer och säljdrivande aktiviteter och säkerställer kvalitativa kundpresentationer inför kundmöten.
Du kommer även:
Genomföra kundmöten
Implementera innovation på marknaden
Analysera försäljning, distribution, synlighet och kampanjer
Förhandla priser, sortiment, kampanjer och avtal med kund under stöttning av seniora medarbetare
I rollen förväntas du vara delaktig och drivande vid Midsonas säljkonferenser och bidra till att kollegor trivs och är motiverade att leverera bästa möjliga resultat med ledorden Care, Trust, Drive och Pride.
Erfarenheter och kvalifikationer
Vi söker en flexibel och utvecklingsdriven person som brinner för att skapa resultat. Du är nyfiken, vågar testa nya idéer och arbetssätt och ser möjligheter där andra ser hinder. Med rätt inställning och driv bidrar du aktivt till att ta både dig själv och affären till nästa nivå.
Sälj och/eller marknadsutbildning från universitet, IHM eller motsvarande, alternativt motsvarande relevant arbetslivserfarenhet
Förståelse för FMCG
Erfarenhet av försäljning
Goda kunskaper inom Office-paketet
Meriterande:
1-3 års FMCG erfarenhet
Master inom relevant område
Erfarenhet av Power BI, QlikviewOm företaget
Midsona är en av de ledande aktörerna i Norden inom en växande marknad för hälsa och välbefinnande.
Midsona marknadsför välkända varumärken såsom Friggs, Kung Markatta, Urtekram, Gainomax, Swebar, Renässans och MyggA och numera också Risenta. Våra kunder finns inom dagligvaruhandel, apotek och hälsofackhandeln.
Midsona är noterat på Stockholmsbörsen och omsatte 2025 ca 3,6 miljarder SEK. Midsona har ca 1100 anställda och huvudkontoret, där ungefär 120 personer arbetar, ligger i Malmö.Så ansöker du
Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Sista ansökningsdagen är den 24/5. Observera att annonsen kan tas ner tidigare då vi jobbar med ett löpande urval. Ligger annonsen kvar är tjänsten inte tillsatt utan processen fortgår.
Ett personligt brev är inte nödvändigt i denna rekrytering och du kommer inte bedömas annorlunda om du inte skickar in ett personligt brev. Lägg hellre lite mer fokus på urvalsfrågorna.
Midsona samarbetar i denna rekrytering med EQuality. Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsteamet på EQuality:
Jennifer Friman på jennifer.friman@equality.nu
eller 0703-20 12 12
Karl-Johan Kjellberg på karl-johan.kjellberg@equality.nu
eller 0701-71 94 17
Om EQuality Rekrytering & Interim
Med EQuality får du kvalitet i rekryteringen. Vi får verksamheter framgångsrika genom rätt person på rätt plats. EQuality arbetar branschöverskridande och fokuserar på exekutiva befattningar och nyckelfunktioner. Vi arbetar med executive search, rekrytering & interim samt med tester och kandidatutvärdering.
Våra värderingar är professionalism, transparens och engagemang och EQuality står för:
EQ - Emotionell intelligens är lika viktigt som IQ
Equality - Mångfald och jämlikhet är en självklarhet för oss
Quality - Vi säkerställer kvalitet i varje rekrytering, både för kund och kandidat Så ansöker du
