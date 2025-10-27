Junior Jurist
2025-10-27
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vinci Energies Sweden AB i Göteborg
, Malmö
eller i hela Sverige
VINCI Energies är en del av den franska koncernen VINCI med 2100 affärsenheter och >100 000 anställda i 56 länder. Vi arbetar med världsomspännande trender inom energiomställning, digitalisering och hållbar utveckling. Detta gör vi genom både koncerngemensamma och landspecifika varumärken som Actemium, Emil Lundgren, Eitech, Omexom, Axians, mfl.
Den svenska delen av VINCI Energies är uppdelat i två "Pôles" Industry & Building Solutions och Infra & ICT. Till den förstnämnda söker vi nu en junior jurist att bistå den befintliga bolagsjuristen. Denna Pôle har 41 affärsenheter och omsätter drygt 3,5 miljarder kronor med ca 1700 anställda. Kännetecknande för VINCI Energies är att vi har en decentraliserad organisation där respektive affärsenhet drivs med värderingarna solidaritet, entreprenörskap, ansvar, tillit, autonomi och solidaritet.
Vem är du? Du är en vetgirig, prestigelös, strukturerad person med en avslutad juristutbildning med goda meriter. Du är intresserad av bolagsrätt, IT-rätt eller entreprenadjuridik. Om detta stämmer väl in på dig kan du vara vår nästa stjärna!
För att trivas hos oss ser vi att du som person är engagerad, prestigelös och strukturerad i ditt sätt att driva frågor samt har en förmåga att självständigt och flexibelt driva dina arbetsuppgifter. Du är vidare också en fena på relationer och duktig på att säkerställa att innehållet i ditt budskap går fram. Du bör också gilla affären och förståelsen för verksamhetens behov. Arbetsuppgifterna kommer att vara väldigt varierande och den ena dagen kommer inte vara den andra lik. Pôlen är i en expansions och förändringsfas vilket gör att du måste vara flexibel och vilja växa med rollen.
Arbetsuppgifter i rollen;
Brett arbeta med bolagets affärsjuridik
Vara delaktig i förvärvsprocessen
Ansvarig användare samt stötta organisationen internt i koncernens compliance/regelefterlevnadssystem
Ansvarig användare och internutbildare avseende organisationens avtalsarkiv
Bistå med administrativt stöd gällande organisationens försäkringar
Ansvar för bolagsformalia samt upprätthålla korrekta bolagsuppgifter i koncernens digitala system
Upprätta och arkivera fullmakter
Bistå med administrativt stöd avseende organisationens interna och externa legala rapportering
Strukturera och upprätta enhetliga dokumentmallar, främst gällande avtal, interna styrdokument och compliance/regelefterlevnadsdokument
Bistå gällande juridisk utbildning som juridikfunktionen genomför
Bistå i kontakter med domstolar och andra myndigheter vid behov
Vi erbjuder dig!
Ett varierande arbete i en växande och föränderlig miljö med stort fokus på kultur och värderingar
Möjlighet till stor utveckling
Du utgår ifrån kontoret beläget i ett naturskönt område i Göteborg
Fantastiska kollegor och engagerat team
Du rapporterar till bolagsjurist/ General Councel men kommer förutom nära kollegor även verka med affärsenhetschefer, regionchefer och ledningsgrupp.
Att verka i en internationell miljö med 285 000 kollegor där nätverkande definierar bolaget
Resor i tjänsten förekommer
Välkommen med din ansökan! Sista dag för ansökan är 23 november, urval, intervjuer och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag så skicka in din ansökan redan idag!
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta rekryterande chef Julia Lacandler, 0739-400981.
Samtal och mail från externa rekryterings- och bemanningsföretag undanbedes.
