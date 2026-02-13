Junior IT-tekniker till globalt företag
Framtiden i Sverige AB / Supportteknikerjobb / Finspång Visa alla supportteknikerjobb i Finspång
2026-02-13
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Finspång
, Norrköping
, Linköping
, Katrineholm
, Söderköping
eller i hela Sverige
Vill du arbeta hands on med datorer i en avancerad industriell miljö och utvecklas som IT tekniker? Då är detta rollen för dig.
Om rollen
Som Junior IT tekniker ansvarar du för att ta hand om datorer genom hela deras livscykel. Det innebär att du kontrollerar hårdvara, installerar och uppdaterar mjukvara, konfigurerar system och säkerställer att varje dator fungerar som den ska. Du hanterar datorer som ska skickas ut till verksamheten och tar emot utrustning som kommer tillbaka, där du gör rensning, uppdateringar och funktionstester. Rollen innebär praktiskt arbete med både installationer och felsökning och är central för att deras tekniska miljöer ska fungera stabilt och säkert.
Instrument & Kalibrering är en del av Tools & Instruments och ansvarar för att tillhandahålla, kalibrera och kvalitetssäkra avancerade mätinstrument som används i produktionen av turbiner. Avdelningen arbetar i ett av Sveriges mest kvalificerade laboratorier och fungerar som ett internt servicecenter med hög teknisk kompetens. Här kombineras strukturerade processer med praktiskt tekniskt arbete, och du blir en del av en verksamhet där kvalitet, precision och teknisk utveckling står i fokus.
För att du ska trivas i rollen ser vi att du är en positiv, samarbetsvillig och kommunikativ person som gillar att driva ditt eget arbete framåt.
Vi söker dig som är...
Eftergymnasial IT-utbildning eller motsvarande erfarenhet (även gymnasienivå kan vara relevant)
Förmåga att installera, konfigurera och felsöka datorer
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Erfarenhet av att hantera både hårdvara och mjukvara
Meriterande
Erfarenhet av IT-support eller annan liknande roll
Stort intresse för datorer och teknik
Erfarenhet av Siemens-system
Du erbjuds
Hos vår kund blir du en del av ett globalt företag som har gått som tåget i över 30 år och fortsätter att driva utvecklingen framåt. De erbjuder en arbetsplats med stor frihet och möjlighet att påverka, där du får arbeta med avancerad teknik. De satsar på utvecklingsmöjligheter för sina anställda och uppmuntrar intern rörlighet och arbetar aktivt för att alla ska trivas. Många anställda på Siemens har varit anställda i många år. Här får du möjlighet att ha en trygg arbetsgivare, en god arbetsplats och möjlighet att växa i takt med framtidens energilösningar.Publiceringsdatum2026-02-13Företaget
Kunden är ett globalt teknikföretag som utvecklar lösningar för energiproduktion, transmission och lagring. De arbetar med allt från gasturbiner och kraftverk till hållbara energisystem som vindkraft och vätgas. Bolaget är en avknoppning och har verksamhet i över 90 länder. I Sverige är detta bolag särskilt starka inom kraftgenerering och industriella energilösningar, bland annat i Finspång.
Om Framtiden AB
Som anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas av kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc. Som anställd på Framtiden får du alltid en konsultansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Konsultchefen har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats. Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige. För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan ha möjlighet att gå över och bli anställd direkt hos kunden.
Rekryteringsprocess
Låter tjänsten intressant?
För att söka tjänsten skickar du in CV och personligt brev via länken. Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryterare Sofia Flogén via e-post: sofia.flogen@framtiden.com
. Vi tar inte emot några ansökningar via mail. Rekryteringsprocessen för det här jobbet består för dig som kandidat av följande steg: telefonintervju, intervju, referenstagning, personlighetstest och intervju på plats hos Siemens. Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta uppdraget så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!Anställningsvillkor
Start: vid överenskommelse
Arbetstider: kontorstider mån-fre
Ort: Finspång
Omfattning: 100% heltid
Jag ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_51882_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
612 31 FINSPÅNG Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Sofia Flogén sofia.flogen@framtiden.com Jobbnummer
9742721