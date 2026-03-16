Junior IT-supporttekniker till verksamhetskritisk organisation

Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Supportteknikerjobb / Linköping
2026-03-16


Beskrivning
En organisation med samhällskritisk verksamhet söker nu en IT-supporttekniker på nivå 1 för ett långsiktigt uppdrag inom den interna IT-supporten. Uppdraget innebär att vara en viktig del av supportfunktionen och arbeta nära verksamhetens användare för att säkerställa en stabil och fungerande IT-miljö.
I rollen arbetar du med att hantera supportärenden, beställningar och incidenter samt ge tekniskt stöd till användare i organisationen. Du blir en del av ett team som arbetar strukturerat med ärendehantering, felsökning och installation av IT-utrustning. Rollen passar dig som är serviceinriktad, tekniskt nyfiken och som vill utvecklas inom IT-support i en större organisation där IT-leveransen är verksamhetskritisk.
Du arbetar i en miljö där noggrannhet, dokumentation och effektiv ärendehantering är centralt, samtidigt som du bidrar till en god användarupplevelse genom professionellt stöd och problemlösning.

Dina arbetsuppgifter
Som IT-supporttekniker arbetar du med att hantera inkommande ärenden via organisationens ärendehanteringssystem, telefon och helpdesk. Du ansvarar för att registrera och klassificera ärenden korrekt samt säkerställa rätt prioritering och hantering enligt gällande SLA- och OLA-nivåer.
Arbetet innebär att felsöka och installera klienthårdvara samt programvara och att ge användarstöd i organisationens IT-miljö. Du arbetar med administration av användarkonton och behörigheter i Active Directory samt hanterar beställningar och installation av programvara.
I rollen ingår även att distribuera programvaror, arbeta som dispatcher genom att vidarefördela ärenden till rätt specialistgrupp samt dokumentera lösningar och rutiner i kunskapsdatabasen för att bidra till effektivare supportprocesser. Vid behov stöttar du även organisationen vid interna och externa livesändningar där tekniskt stöd krävs.

Kvalifikationer
Skallkrav

IT-utbildning, exempelvis gymnasieutbildning med IT-inriktning eller yrkeshögskoleutbildning

Minst 1 års arbetslivserfarenhet som IT-supporttekniker

Erfarenhet av behörighetshantering i Active Directory

Erfarenhet av felsökning och installation av klienthårdvara

Erfarenhet av arbete med operativsystemet Windows 11 i en supportroll

Grundläggande kunskap om nätverk i rollen som IT-supporttekniker

Erfarenhet av att arbeta med beställningar och incidenthantering i ServiceNow eller liknande ärendehanteringssystem

Flytande svenska i tal och skrift

Meriterande kvalifikationer

Erfarenhet av att arbeta i ServiceNow

Erfarenhet av tekniskt stöd vid streaming eller livesändningar över internet

Anställningsvillkor
Placeringsort: Sundbyberg / Stockholm

Distansarbete: Ej möjligt

Omfattning: 100 %

Uppdragsperiod: 4 maj 2026 tillsvidare

Arbetstid: Heltid

Säkerhetsprövning och registerkontroll krävs av kunden

Resor till andra kontor inom Sverige kan förekomma

Om du är redo att ta dig an en roll inom IT-supporttekniker och bidra med din kompetens och erfarenhet - tveka inte att skicka in din ansökan. Bifoga CV i din ansökan som tydligt visar att du har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella arbetet. Vi rekryterar kontinuerligt och ser fram emot att höra från dig!
Notera: Vi hanterar endast ansökningar som skickas in via vår karriärsida. Vänligen registrera din ansökan där för att säkerställa att den tas emot och behandlas korrekt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
Prenumerera på jobb från Quattro Bemanning & Rekrytering AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Quattro Bemanning & Rekrytering AB: