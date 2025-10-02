Junior IT-Supporttekniker till kommun
2025-10-02
OM JOBBET
Vi söker en driven och serviceinriktad IT-Supporttekniker till vår kund i Täby. Du kommer att utföra på-plats-support till användare i allmänna IT-frågor/Helpdesk och på plats i kommunens olika verksamheter. Vi söker dig som kan börja omgående. Uppdraget pågår inledningsvis till årsskiftet, med goda möjligheter till förlängning eller anställning.
OM FÖRETAGETKunden är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation.
ARBETSUPPGIFTERKontakt med användare sker via telefon (bemanna Servicedesk) och ärendehanteringssystem men även att bemanna supportdesk och hjälpa användare fysiskt på plats hos kundens kontor. Även support/ärendehantering på plats i kommunens olika verksamheter förekommer. Konsulten ska arbeta på plats hos kundens lokaler.
ERFARENHETER OCH EGENSKAPER Minst 1 års arbetslivserfarenhet inom IT-support (LIA/praktik ej inräknat)
B-körkort är ett krav
ÖVRIGT
Plats: Täby
Start: Omgående
Kvällsarbete kan förekomma.
OM D-SOURCE
Your source to IT D-Source är ett modernt konsultbolag med bredden mellan helpdesk, infrastruktur och Tech. Vi har lång erfarenhet av att förstå kunders IT-behov! Tveka inte att höra av dig om du är intresserad av att ta reda på mer.
Vad kan vi göra för dig och vad kan vi göra tillsammans?
INGET JOBB FÖR DIG?
Lugnt! Du kan alltid registrera dig förutsättningslöst på D-Source jobbsida genom att Connecta med oss. Då hamnar du i vår kandidatdatabas och får koll på våra kommande aktuella tjänster.
