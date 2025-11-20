Junior IT-Support till Utbildningsinstitut i Stockholm
2025-11-20
Vår kund erbjuder en kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet vid ett av världens ledande medicinska universitet. Här bidrar du till utvecklingen av kunskap om livet och en bättre hälsa för alla, i en samarbetsvillig miljö där service i världsklass står i fokus.
OM TJÄNSTEN
Som junior IT-supporttekniker kommer du att hantera IT-relaterade ärenden för organisationens användare, inklusive forskare och personal, i en dynamisk och internationell miljö. Du kommer att vara en nyckelperson i att leverera teknisk support och säkerställa en hög användarupplevelse på campus.
Du erbjuds
Möjligheten att arbeta i en kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Arbeta för ett av världens ledande medicinska universitet. Du får möjlighet att utvecklas och växa i din roll, med stöd från en dedikerad konsultchef.
Dina arbetsuppgifter
Man har under den senaste tiden byggt upp en backlog med ärenden och saker som inte hunnits med, så från början kommer det finnas saker att göra. Ni kommer att ge support till kollegorna för både PC och Mac, supportområdet kan även innefatta hårdvara, mjukvara, ominstallationer/nyinstallationer med mera.
• Hantera inkommande ärenden via portal, e-post, telefon och på plats.
• Följa SLA:er enligt vår Incidentprocess.
• Ge support via fjärrverktyg för vår Klientdatortjänst.
• Ge användarsupport på plats vid behov.
• Hantera installationer och beställningar av datorer och konferensutrustning.
VI SÖKER DIG SOM
• Relevant utbildning inom IT-support eller motsvarande erfarenhet
• God kunskap om IT, användning, installation, felsökning av hård- och mjukvara
• God kunskap om PC och Mac
• Erfarenhet av ärendehanteringssystem
• Flytande i svenska och engelska
• Brinner för servicekvalitet och IT
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av JAMF/Apple School Manager
• Kunskap om Linux (Redhat/Ubuntu)
• Kunskap om Microsoft Dynamics 365
• Kunskap om Sharepoint
• Ytterligare språkkunskaper
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Social
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
N/A Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-20
