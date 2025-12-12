Junior IT-projektledare
Academic Work Sweden AB / Datajobb / Örebro Visa alla datajobb i Örebro
2025-12-12
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Vår kund söker en dedikerad delprojektledare för att stärka sin IT-säkerhet. Här får du möjlighet att driva avgörande initiativ som skyddar samhällsviktiga funktioner och bidra till en tryggare digital framtid i en dynamisk miljö.
OM TJÄNSTEN
Som delprojektledare inom IT-säkerhetsåtgärder kommer du att driva ett eller flera delprojekt med fokus på att uppnå uppsatta mål och resultat. Rollen innebär ett nära samarbete med projektledare, projektägare och styrgrupp för att säkerställa att tekniska krav uppfylls och att tidplaner följs. Du kommer att arbeta med att samordna, stödja och skriva beslutsunderlag i en dynamisk miljö.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-12-12Dina arbetsuppgifter
• Driva delprojekt inom IT-säkerhetsåtgärder
• Ansvara för genomförande och måluppfyllelse av delprojekt
• Samarbeta och samordna med projektledare, projektägare och styrgrupp
• Stödja teamet i projektarbetet
• Skriva beslutsunderlag för projekt
• Utarbeta tidplaner och följa upp aktiviteter
• Bidra till IT-säkerhetsenhetens arbete
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet som delprojektledare, med ansvar för minst ett slutfört uppdrag de senaste fem åren
• Har erfarenhet av att leda delprojekt med tekniska/IT-krav de senaste fem åren
• God förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har
• God kunskap om IT-projekt med kravställning från säkerhetsskyddslagen
• God erfarenhet av IT-drift inom en svensk myndighet
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Respektfull
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vår klient är en betydande myndighet dedikerad till att förbättra IT-säkerheten. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15116279". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9640604