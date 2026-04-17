Junior IT-konsult inom Tjänstedesign
Linköpings kommun / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-04-17
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings kommun i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Norrköping
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss!
Den formella titeln för denna tjänst är IT-verksamhetsutvecklare, men valt att annonsera den som Junior IT-konsult för att tydligare beskriva inriktningen.Publiceringsdatum2026-04-17Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är nyutexaminerad och nyfiken! Hos oss ges du möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken och bidra med metoder och annan kunskap från din utbildning i vår verksamhet. Vår slogan är "Kom till oss, skaffa värdefull erfarenhet, omsätt din kunskap i praktiken." - ett framgångsrikt och uppskattat koncept där du får växa in i rollen.
Du kommer att arbeta parallellt med flera olika uppdrag inom gruppen för Produkt- och Utveckling, vilket gör jobbet mycket omväxlande. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
Behovs- och processkartläggning samt tjänsteutveckling.
Teknisk utveckling och förvaltning av kommunens webbplattform med integrationer mot verksamhetssystem.
Projektarbete och automatisering för att lägga grunden till framtidens digitala lösningar.
För att du ska få bästa möjliga start får du en mentor som stöttar din personliga och professionella utveckling, ger dig råd och feedback samt hjälper dig förstå organisationens mål. Du får även delta i utbildningar och får dagligt stöd av chef och kollegor
Din arbetsplats
Kommunens IT-avdelning är en organisation som kombinerar IT-expertis med kommunal verksamhet. Tillsammans med över 100 kollegor ansvarar vi för att säkra en stabil och modern IT-miljö för över 10 000 användare, vilket i sin tur påverkar 160 000 Linköpingsbor.
Vi befinner oss i en spännande fas av digital transformation där vi arbetar med generativ AI och datadrivna lösningar i molnbaserade miljöer. Vi erbjuder en trivsam arbetsplats i moderna lokaler i Ebbepark där vi använder samarbetshöjande teknik (som Google Workspace) för ett flexibelt och kreativt arbetssätt. Hos oss får du stor frihet under ansvar, balans mellan arbetsliv och privatliv och chansen att verkligen se hur ditt arbete gör nytta för kommunens medarbetare och invånare.
Du som söker
Vi söker dig med stor passion och driv, som delar vår entusiasm för teknikens möjligheter. För att lyckas i rollen ser vi att du uppfyller följande krav:
Relevant högskoleexamen inom IT (t.ex. Systemvetenskap, Kognitionsvetenskap, IT och Management, UX-design eller Interaktionsdesign), alternativt att du är i slutet av din akademiska utbildning.
Kunskap om behovs- och processkartläggningar samt processbeskrivningar.
Kunskap i något programmeringsspråk kopplat till webb.
Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift, då du kommer att skriva rapporter och ha regelbunden kontakt med interna team.
Det är starkt meriterande om du även har erfarenhet eller kunskap av:
CMS-plattformar, webbkomponenter och frontend-utveckling (HTML, CSS/SASS och JavaScript).
Datavisualiseringsverktyg (t.ex. Looker Studio, Qlik, Power BI) samt förmågan att visuellt förmedla lösningar (t.ex. via wireframes eller flowcharts).
Att arbeta med REST-API:er för att koppla webb mot verksamhetssystem.
Projektledning, verksamhetsutveckling och att ta fram rutiner/tjänstebeskrivningar.
Då du kommer att arbeta med flera uppdrag samtidigt krävs det att du är självgående, strukturerad och kan planera din tid effektivt. Du har en stark problemlösande analysförmåga och trivs med att bryta ner komplexa utmaningar i hanterbara delar. Eftersom rollen innebär många kontaktytor letar vi efter en lagspelare med hög samarbetsförmåga som är duktig på relationsskapande. Framför allt söker vi dig som visar ett stort engagemang, tar egna initiativ och dokumenterar ditt arbete väl.
I den här rekryteringen använder vi tester som en del av vår bedömning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Övrig information
Tillträde: Så snart som möjligt efter överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidare
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 2
Ref. nr:
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-123105".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
https://www.linkoping.se/
Linköpings kommun, Verksamhetsstöd och service (visa karta
)
581 81 LINKÖPING
Gustav Södling gustav.sodling@linkoping.se
9861043