Junior Installationstekniker/ Montör
IT Talents Stockholm AB / Installationselektrikerjobb / Nacka Visa alla installationselektrikerjobb i Nacka
2026-02-10
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos IT Talents Stockholm AB i Nacka
, Stockholm
eller i hela Sverige
Är du redo för nästa steg i din karriär inom kritisk IT-infrastruktur?
På Svenska Datanätverket får du möjlighet att utvecklas i en arbetsmiljö där laganda, kvalitet och långsiktighet står i fokus. Vi söker nu en junior installationstekniker/ kabelmontör som vill vara med på vår fortsatta tillväxtresa och arbeta med spännande projekt inom datacenter, fastighetsnät och andra avancerade IT-miljöer. Hos oss blir vardagen varierad - du får både bredda din kompetens och bidra till framtidens nätverkslösningar.Publiceringsdatum2026-02-10Dina arbetsuppgifter
Installation av fiber, teleteknik och kabelinfrastruktur i fastighetsnät.
Felsökning och reparationer.
Arbete i projektform, ofta tillsammans med en kollega i team om två.
Kundkontakt och deltagande i möten.
Resor i och utanför Stockholmsområdet kan förekomma.
Vi söker dig som
Vi söker dig som är i början av din yrkeskarriär och troligen gått ut tekniskt gymnasium eller liknande, med praktik och nu söker anställning.
Har max ett par års erfarenhet inom kabelinfrastruktur, data eller fiber.
Är noggrann, ansvarstagande och flexibel.
Trivs med att arbeta i team och har god samarbetsförmåga.
Är kundorienterad och vill bidra till långsiktiga relationer.
Har gymnasie- eller YH-utbildning inom likvärdig bransch.
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Har B-körkort.
Inga anmärkningar i belastningsregistret.
Vi erbjuder
En trygg anställning i ett stabilt och växande bolag.
En arbetsplats med hög trivsel och låg personalomsättning.
Ett sammansvetsat team där vi värdesätter gemenskap, respekt och arbetsglädje.
Varierande och utvecklande projekt hos kunder inom olika branscher.
Flexibilitet och möjlighet att påverka din roll.
Goda utvecklingsmöjligheter i en lärande organisation. Om företaget
Svenska Datanätverket är en pålitlig aktör inom kritisk IT-infrastruktur. Vi har lång erfarenhet av att leverera högkvalitativa lösningar i krävande miljöer - från datacenter med hög fiberdensitet till omfattande fastighetsnät. Med vår kompetens och vårt engagemang skapar vi framtidens nätverk för företag och organisationer. Vi sitter i Nacka.
Låter detta som rätt möjlighet för dig?
Då ser vi gärna att du skickar din ansökan med CV! I denna rekrytering samarbetar vi med IT Talents, skicka din ansökan till info@ittalents.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
E-post: info@ittalents.se Arbetsgivarens referens
