Junior Installationstekniker
Exelect AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Sollentuna Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Sollentuna
2026-07-10
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
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, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
, Täby
eller i hela Sverige
Installationsgruppen i Stockholm AB grundades 2002 och drivs fortfarande i grundarnas regi. Vi på Installationsgruppen arbetar uteslutande med försäljning, design, projektledning och installation av tele, data, fiber, larm, kameraövervakning, inomhustäckning för 4G, 5G och RAKEL. Installationsgruppen projektleder och installerar fysisk infrastruktur. Installationerna varierar i omfattning från hela totalentreprenader ner till mindre servicearbeten. Installationsgruppen har stor erfarenhet av komplexa projekt med stort kundfokus. Verksamheten växer och vi behöver anställa fler medarbetare till Sollentuna.
JUNIOR INSTALLATIONSTEKNIKER
Tele-Data-Fiber-Radio-Larm-CCTV
Är du praktiskt lagd och tekniskt intresserad?
Trivs du med ett rörligt och variationsrikt arbete?
Som blivande installationstekniker hos Installationsgruppen kommer du i huvudsak att arbeta med enklare saker som kabeldragning till att börja med och kommer senare att lära dig att installera tele, data, fiber, larm, kameraövervakning, inomhustäckning för 4G, 5G och RAKEL. Du kommer att jobba en hel del fysiskt och det är bra om du har god fysik, gillar omväxlande arbetsuppgifter och att åka ut och hjälpa olika kunder tillsammans med en mer erfaren kollega. Det handlar om att dra kabel, utföra installationer, märka och dokumentera hos våra kunder som huvudsakligen finns i Storstockholmsområdet och Mälardalen där du huvudsakligen kommer att arbeta i Sockholmsområdet.
Ibland har vi även uppdrag i övriga Sverige och det händer även att vi har jobb utomlands. Det är alltså ett omväxlande jobb med en hel del större och mindre projekt, så det gäller att du trivs med att byta miljö då och då.
Du behöver ha ett genuint tekniskt intresse för problemlösning, inte vara rädd för att "kavla upp ärmarna" med praktiskt arbete samt allra viktigast – HÖG ARBETSMORAL, som är en del av vår företagskultur. Har du en teknisk utbildning och/eller är allmänt duktig med bygg eller är en händig "kille/tjej" som kan lite el så är det så klart meriterande men absolut viktigast är att du är produktiv, resultatinriktad med intresset och ambitionen att lära dig att bli duktig. Kanske har du provat på jobb i byggbranschen som snickare eller montör, kanske har du erfarenheter från it-världen. Oavsett vilken bakgrund du har så är din ambition att leverera ett gott hantverk, utvecklas och bli duktig på det du gör.
Om du bor längre bort kan vi eventuellt ordna egen privat del i lägenhet med gemensamma allmänna utrymmen för några av våra installationstekniker i Sollentuna.
Om du är en produktiv person som levererar finns det goda utvecklingsmöjligheter om du kanske siktar på att bli ledande montör, arbetsledare eller projektledare. Vi vill att du ska blomstra hos oss och vi kommer att supporta din utveckling i takt med dina framsteg och företagets behov.
Intresserad?
Välkommen med din ansökan via vår rekryteringskonsult Exelect AB. Har du frågor om rekryteringen går det bra att kontakta Inger Östlund hos Exelect på 076-5261403. Skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt då vi hanterar ansökningar löpande.
Företagsnamn:
InGruppen (Installationsgruppen AB)
Företagets webbadresshttps://www.ingruppen.se/
Tjänstens placeringsort
Sollentuna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exelect AB
(org.nr 556571-7153), https://www.installations-gruppen.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Installationsgruppen i Stockholm AB Kontakt
Rekryteringskonsult
Inger Östlund inger@exelect.se 0765-26 14 03 Jobbnummer
9999794