Junior HR-specialist - Rekrytering & Employer Branding
Holmgrens Bil AB / Personaltjänstemannajobb / Jönköping Visa alla personaltjänstemannajobb i Jönköping
2026-07-17
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Holmgrens Bil AB i Jönköping
, Nässjö
, Vetlanda
, Gislaved
, Värnamo
eller i hela Sverige
Bilbranschen är en av Sveriges mest föränderliga branscher. Elektrifiering, digitalisering och ny teknik skapar ständigt nya möjligheter. Som HR-specialist hos oss får du arbeta nära verksamheten, göra skillnad på riktigt och rekrytera de medarbetare som ska driva utvecklingen framåt! Vi söker dig som vill ta nästa steg inom HR och bli vår specialist inom rekrytering och employer branding.
På Holmgrens Bil är våra värdeord Glädje, Respekt, Ansvar och Sparsamhet. Vi bryr oss om våra kunder, våra kollegor och om att skapa en arbetsplats där människor trivs och utvecklas!
Om rollen Hos oss får du ett stort eget ansvar och möjlighet att påverka hur vi rekryterar framtidens medarbetare. Du blir vår expert inom rekrytering med ansvar att utveckla vår rekryteringsprocess och arbeta nära cheferna genom hela processen.Publiceringsdatum2026-07-17Dina arbetsuppgifter
🚘 Driva och utveckla vår rekryteringsprocess 🚘 Stötta och coacha chefer i deras rekryteringar 🚘 Utforma och utveckla våra platsannonser 🚘 Genomföra urval och intervjuer 🚘 Utveckla vår karriärsida 🚘 Arbeta med employer branding med fokus på våra samarbeten med fordonsgymnasier
Du kommer även stötta din chef genom att vara delaktig i olika HR-initiativ. Rollen passar dig som vill utvecklas vidare inom HR och på sikt bredda ditt ansvarsområde.
Vem är du? Du har en universitets- eller högskoleutbildning inom HR eller motsvarande och har hunnit arbeta något eller några år inom HR eller rekrytering.
För att trivas hos oss tror vi att du:
🚘 Tycker om att skapa relationer och bygga förtroende 🚘 Är självgående och gillar att ta egna initiativ 🚘 Gillar struktur men trivs i en vardag med variation 🚘 Vill utvecklas tillsammans med verksamheten.
Vi erbjuder Du blir en del av Holmgrens Bil HR-avdelning som idag består av en HR-Specialist, HR-chef och två HR- och löneadministratörer. Vi är ett prestigelöst team som hjälps åt med verksamhetens bästa i fokus. Tjänsten är placerad i Jönköping. Resor till våra anäggningar kommer vara en del av ditt arbete och därför behöver du ha B-körkort.
Hos oss får du stor frihet under ansvar, möjlighet att påverka ditt arbete och att vidareutvecklas inom HR. Vi tror att olika erfarenheter och perspektiv stärker vårt team, och därför välkomnar vi en bred mix av sökande.
Ansökan Ansök senast onsdag 10 augusti 2026. Vi arbetar löpande med urvalsprocessen, så vänta inte med att ansöka då tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. För mer information om tjänsten kontakta HR Chef Christina Kullin på telefon 036-39 58 80.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7972727-2104914". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Holmgrens Bil AB
(org.nr 556313-6620), https://holmgrensbil.teamtailor.com
Österängsvägen 8 (visa karta
)
554 63 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Holmgrens Bil Jobbnummer
10005240