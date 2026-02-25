Junior Geotekniker!
Junior Geotekniker - Spännande Karriärmöjlighet!
Är du nyutexaminerad eller i början av din karriär inom geoteknik? Nu har du chansen att utvecklas hos ett av Sveriges främsta konsultföretag inom samhällsbyggnad. Vi söker en junior geotekniker/geokonstruktör till teamet i Stockholm - en roll där du får växa tillsammans med erfarna kollegor och spännande projekt.
Urval sker löpande - ansök redan idag!
Om Rollen:
Som junior geotekniker/geokonstruktör kommer du att arbeta tillsammans med ett erfaret och mångsidigt team inom geoteknik. Du introduceras till hela arbetsprocessen - från tidiga utredningar till aktiv projektering under byggskedet. Rollen erbjuder en bred lärande kurva med möjlighet att arbeta i flera olika typer av uppdrag och med många kontaktytor.
För att ge dig bästa möjliga start erbjuds en strukturerad introduktion, mentorstöd samt interna utbildningar, bland annat branschens egen Geoteknikakademi, som hålls varje månad för att stärka kunskap och nätverk
Exempel arbetsuppgifter:
Hantera dokumentation och rapporter.
Projektera och ta fram undersökningsplaner.
Samordna uppdrag tillsammans med fältsamordnare.
Arbeta i nära samarbete med seniora geotekniker/geokonstruktörer.
Sammanställa fältresultat och redovisa i CAD (Civil 3D, GeoBim, Collector).
Delta i interna och externa möten med kunder och projektgrupper.
Följ med ut i fält och bidra till fältundersökningar.
Utföra beräkningar för sättningar, stabilitet, jordförstärkningar och andra geotekniska analyser.
Vem Vi Söker?
För att trivas i rollen tror vi att du har ett starkt intresse för geoteknik och en analytisk och lösningsorienterad förmåga. Du är en lagspelare och har lätt för att samarbeta och kommunicera med både interna och externa parter. Vi söker en person som vill utvecklas, ta ansvar och växa inom geoteknikområdet.Publiceringsdatum2026-02-25Kvalifikationer
Högskole- eller civilingenjörsexamen inom samhällsbyggnad, med inriktning på husbyggnads- och anläggningsteknik eller motsvarande.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande erfarenheter:
Tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, exempelvis redovisning av geotekniska undersökningar.
Kurser inom geoteknik, bergteknik, hydrologi, miljöteknik, samt erfarenhet av verktyg om Civil 3D, AutoCAD och geotekniska beräkningar.
Erfarenhet av arbeten med lera och geotekniska analyser.
B-körkort
Om kundföretaget
Vår kund är ett framstående konsultföretag inom samhällsbyggnad och har över 2 400 medarbetare i Sverige, Danmark, England och Estland. Sedan starten 1942 har de arbetat för att skapa hållbara lösningar inom stadsutveckling, infrastruktur och byggteknik. Företaget är stiftelseägt och har en stark fokus på forskning och utveckling. Detta är en arbetsplats för dig som vill vara med och forma framtidens hållbara samhällen.
Om Framtiden AB
Framtiden är ett rekryteringsföretag som arbetar för att skapa skillnad i människors liv. Vi hjälper talanger att hitta rätt jobb och rätt arbetsplats. För denna tjänst kommer du att inledningsvis vara anställd via Framtiden innan eventuell övergång till kundföretaget.
Rekryteringsprocessen:
1. CV-granskning utifrån krav och meriterande erfarenheter.
2. Telefonavstämning med Framtiden.
3. Kompetensbaserad intervju med Framtiden.
4. Intervju med kundföretaget.
5. Logik- och personlighetstest.
6. Slutintervjuer med kundföretaget.Anställningsvillkor
Startdatum: Hösten 2026 (möjlighet till deltidsstart för studenter som tar examen sommaren 2026).
Placeringsort: Stockholm.
Arbetstider: Heltid, kontorstider.
